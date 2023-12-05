10 лет музею ретро-автомобилей в Бухаресте

Сотни классических ретро-автомобилей, выпущенных с 1899 года, выставлены в музее под Бухарестом, который празднует 10-летний юбилей.

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Уникальные экспонаты - часть коллекции Иона Цириака, бывшего румынского теннисиста с мировым именем, а ныне - успешного бизнесмена и миллиардера.

Сам владелец гордится тем, что все старинные автомобили, которые можно увидеть на выставке, находятся на ходу.

Ион Цириак, бывший теннисист, бизнесмен:

"Все автомобили в этой коллекции на 100% в рабочем состоянии. По крайней мере, должны быть. И примерно каждые 40 дней на них 3-4 раза объезжают квартал, накатывая минимум 1-1,5 км, иначе всё пошло бы прахом".

Всего коллекция насчитывает 380 моделей. 170 из них - экспонируется на выставочной площадке недалеко от Международного аэропорта Бухареста.

Эдуард Попеску, корреспондент Euronews:

"Многие из представленных здесь автомобилей принадлежали знаменитостям из мира музыки или спорта. Например, этот Rolls Royce Phantom 5, выпущенный в 1960 году, был куплен сэром Элтоном Джоном в 1990-ом. Артист заказал розово-белую покраску и соответствующий интерьер".

В музее также действует мастерская, в которой реставрируют автомобили.

Илие Настасе, бывший румынский теннисист:

"Первой машиной, на которой мы ездили, когда были в США, был Mustang Mach 1. Ион младший купил своему отцу этот автомобиль. Ну, а я подарил ему скутер 1972 года выпуска. Как говорится, у кого какие возможности".

Жемчужина коллекции - шесть классических Rolls Royce Phantoms, выпускавшихся до 1972 года.

Увидеть их, как и другие уникальные модели ограниченной серии, можно по пятницам и выходным.