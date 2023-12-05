Сегодня вечером наступает Krampusnacht - Ночь Крампуса - мрачная альтернатива Дню святого Николая. Дэвид Мориканд объясняет, почему вам должно быть страшно.

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Каждый год 5 декабря наступает Krumpusnacht, Ночь Крампуса.

В центрально-европейских народных легендах - в частности, в Германии - полукозел-полудемон - это антипод Святого Николая, который наказывает непослушных детей на Рождество.

Видите ли, завтра (6 декабря) - день святого Николая, когда старый добрый Николай награждает хороших детей подарками. А вот накануне вечером всех непослушных шалунов навещает Крампус, который традиционно бьет их ветками или дарит им уголь. В некоторых случаях он съедает их или забирает в ад.

Оставьте это немцам!

Имя волосатого монстра происходит от немецкого слова Krampen, что означает "коготь", и, согласно легенде, он является сыном Хель, норвежской богини подземного мира.

Так что, когда он забирает детей в ад, он просто предлагает им встретиться со своей мамашей.

Непонятно, правда?

Однако обвязывать детей длинным синеватым языком это уж чересчур... (см. ниже)

Krampus doing his thing Auktionshaus Markus Weissenböck

Католическая церковь пыталась запретить его за сходство с дьяволом, а нацисты и вовсе запретили Крампуса за его языческое происхождение.

В последнее время в Австрии высказываются опасения по поводу того, подходит ли эта традиция для детей.

Однако популярность Крампуса не угасает. По-прежнему проводятся традиционные парады в честь Крампуса, особенно знамениты Крампуслауф (бег Крампуса), во время которого люди, одетые в костюмы этого легендарного персонажа, пытаются напугать малышей своими выходками.

Этот образ и его празднования даже переживают некое культурное возрождение.

Хотя многовековая традиция Крампуснахт отмечается в основном в Германии и Австрии, в последние годы эта жуткая легенда вошла в широкую народную культуру - на телевидение, в кино и видеоигры.

Krampus (2015) Legendary Pictures

Персонаж появился в эпизодах сериалов "Скуби Ду" и "Американский папаша!", в фильме ужасов "Крампус" 2015 года с Адамом Скоттом и Тони Коллетт в главных ролях (он не так уж плох).

Итак, для всех, кто пропустил Хэллоуин и нуждается в менее веселом варианте до того, как сезонное веселье неизбежно начнется, сегодня ваш день. Или, может быть, ночь.

Просто молитесь, чтобы всё было хорошо и не пришлось встретиться с мамочкой Хель.