"Скифское золото" передано Украине

By Euronews

Более 560 артефактов из крымских музеев было передано музею в Амстердаме за месяц до аннексии полуострова Россией в 2014 года. И все это время хранилось там же, пока Верховный суд Амстердама не признал сокровища культурным наследием Украины

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После многолетних судебных тяжб так называемое скифское золото из Крымских музеев было передано Украине.

Более 560 артефактов общей страховой стоимостью 10 млн долларов были переданы во временное пользование музею Алларда Пирсона в Амстердаме менее чем за месяц до аннексии Крыма Россией в марте 2014 г. и представлены на выставке под названием "Крым: Золото и секреты Черного моря".

В июне Верховный суд Амстердама отклонил апелляцию крымских музеев и признал, что коллекция является частью культурного наследия Украины и должна быть возвращена в Киев.

Кремль в лице пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова прокомментировал передачу артефактов Украине так: "Оно принадлежит Крыму и должно быть там".