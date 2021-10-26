Суд постановил, что "скифское золото" должно вернуться на Украину

"Скифское золото" должно вернуться на Украину. Такой вердикт вынес Апелляционный суд Амстердама в отношении коллекции из более чем двух тысяч предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей в 2014 году в Музее Алларда Пирсона в Нидерландах.

В постановлении суда говорится, что "объекты являются частью культурного наследия Украины" и "входят в государственную часть музейного фонда Украины".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о "долгожданной победе в суде Амстердама". Он также добавил, что сначала Украина вернёт себе "скифское золото", "а потом и Крым".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствовал решение суда. "Крымское золото вернётся домой, на Украину. Это большая победа. Мы вернём себе не просто музейные экспонаты, а часть нашего национальной идентичности, реликвии, которые свидетельствуют о тысячах лет нашей истории", — сказал он.

Музеи Крыма назвали решение апелляционного суда политизированным, не исключив обращения с кассацией в Верховный суд Нидерландов.

В министерстве культуры РФ заявили, что поддерживает музеи Крыма в их стремлении вернуть коллекцию "скифского золота".

В Кремле пока никак не комментируют решение суда Нидерландов. Власти этой страны не признают законность присоединения Крыма к России.

История судебной тяжбы

Неопределенная ситуация с коллекцией возникла в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили крымские музеи и Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.

Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил, что скифское золото должно быть возвращено украинской стороне, в соответствии с голландскими законами и нормами международного права. При этом инстанция отказалась выносить решение о принадлежности ценностей, отметив, что этот вопрос должен решаться уже после того, как коллекция вернется на Украину.

В начале 2017 года крымские музеи подали апелляцию на данное решение. В марте 2019 года апелляционный суд Амстердама вынес промежуточное решение, отменив решение окружного суда. Однако при этом инстанция не дала ответа относительно принадлежности экспонатов, запросив у сторон дополнительные документы.