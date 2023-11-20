Шакира договорилась с налоговыми органами

By Euronews

Колумбийская певица Шакира, которую обвиняли в неуплате налогов в Испании, согласилась на сделку с обвинением и сможет избежать тюрьмы, уплатив штраф в размере 7 миллионов евро

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Колумбийская певица Шакира достигла соглашения со стороной обвинения по делу о налоговых преступлениях в Испании. По условиям сделки исполнительница получит три года условно и штраф в размере свыше 7 млн евро.

Таким образом процесс в Барселоне, в котором в последующие недели должны были участвовать более 100 свидетелей, был отменен всего через восемь минут.

Колумбийской певице было предъявлено шесть обвинений в неуплате испанскому правительству 14,5 миллионов евро налогов в период с 2012 по 2014 год.