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Шакира договорилась с налоговыми органами

Шакира получит три года условно и многомиллионный штраф
Шакира получит три года условно и многомиллионный штраф Авторское право Emilio Morenatti/Emilio Morenatti
By Euronews
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Колумбийская певица Шакира, которую обвиняли в неуплате налогов в Испании, согласилась на сделку с обвинением и сможет избежать тюрьмы, уплатив штраф в размере 7 миллионов евро

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Колумбийская певица Шакира достигла соглашения со стороной обвинения по делу о налоговых преступлениях в Испании. По условиям сделки исполнительница получит три года условно и штраф в размере свыше 7 млн евро.

Таким образом процесс в Барселоне, в котором в последующие недели должны были участвовать более 100 свидетелей, был отменен всего через восемь минут.

Колумбийской певице было предъявлено шесть обвинений в неуплате испанскому правительству 14,5 миллионов евро налогов в период с 2012 по 2014 год.

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