Скучающая сова, дружба медведей, птичьи разборки: самые забавные фото обитателей природы
На ежегодном конкурсе самых смешных фото обитателей дикой природы Comedy Wildlife Photography Awards определены финалисты. Наша подборка лучших из них.
Сова умирает со скуки, кенгуру играет на воображаемой гитаре, приятели-медвежата радуются встрече друг с другом...
Такие забавные, но реальные сцены запечатлели фотографы-претенденты на звание победителей Comedy Wildlife Photography Awards-2023.
Ежегодно на конкурс поступают тысячи работ со всего мира, поэтому недостатка в вызывающих смех и умиление снимках нет. Со всеми финалистами этого года можно ознакомиться на сайте конкурса.
Мы выделили десять наиболее понравившихся нам работ.
Мы завидуем тебе, приятель.
"Эй, дружище, я первый его увидел!"
"Привет, как поживаешь?"
"Доброе утро, сосед!"
"Марш в свою комнату и не смей выходить, пока там не будет чисто!"
Лучший гитарный рифф австралийского рока.
"Мне бы в отпуск и пальму с видом на море, а не вот это вот всё".
"Как много информации!"
"Аааааааааааааааа!"
"Дай пять, друг!"
Посетите сайт премии Comedy Wildlife Photography Awards, чтобы узнать больше о финалистах этого года.