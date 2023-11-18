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Понедельничные хлопоты
Понедельничные хлопоты Авторское право @John-Blumenkamp/ComedyWildlife

Скучающая сова, дружба медведей, птичьи разборки: самые забавные фото обитателей природы

By David Mouriquand
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На ежегодном конкурсе самых смешных фото обитателей дикой природы Comedy Wildlife Photography Awards определены финалисты. Наша подборка лучших из них.

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Сова умирает со скуки, кенгуру играет на воображаемой гитаре, приятели-медвежата радуются встрече друг с другом... 

Такие забавные, но реальные сцены запечатлели фотографы-претенденты на звание победителей Comedy Wildlife Photography Awards-2023.

Ежегодно на конкурс поступают тысячи работ со всего мира, поэтому недостатка в вызывающих смех и умиление снимках нет. Со всеми финалистами этого года можно ознакомиться на сайте конкурса.

Мы выделили десять наиболее понравившихся нам работ.

Расслабься!
Расслабься!@Christian-Hargasser/ComedyWildlife

Мы завидуем тебе, приятель.

На старт, внимание, марш!
На старт, внимание, марш!@Brigitte-Alcalay-Marcon / ComedyWildlife

"Эй, дружище, я первый его увидел!"

Денди из тропического леса
Денди из тропического леса@Delphine-Casimir / ComedyWildlife

"Привет, как поживаешь?"

"Сними, сними же меня!"
"Сними, сними же меня!"@Dikla-Gabriely/ComedyWildlife

"Доброе утро, сосед!"

Птичьи разборки
Птичьи разборки@Jacek-Stankiewicz/ComedyWildlife

"Марш в свою комнату и не смей выходить, пока там не будет чисто!"

Воображаемая гитара Ру
Воображаемая гитара Ру@Jason-Moore/ComedyWildlife

Лучший гитарный рифф австралийского рока.

Понедельничная хандра
Понедельничная хандра@John-Blumenkamp/ComedyWildlife

"Мне бы в отпуск и пальму с видом на море, а не вот это вот всё".

Фейковые новости
Фейковые новости@Matti-Rauvala/ComedyWildlife

"Как много информации!"

Крик
Крик@Sergey-Savvi/ComedyWildlife

"Аааааааааааааааа!"

Плюшевые приятели
Плюшевые приятели@Thomas-Vijayan/ComedyWildlife

"Дай пять, друг!"

Посетите сайт премии Comedy Wildlife Photography Awards, чтобы узнать больше о финалистах этого года.

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