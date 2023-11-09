"Женщина с часами" Пикассо продана за 139,4 млн долларов

By Euronews
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Картина была написана в 1932 году, на ней изображена муза художника Мария-Тереза Вальтер. Полотно хранилось в коллекции Эмили Фишер Ландау, которая умерла в этом году в возрасте 102 лет.
Одна из самых известных картин Пабло Пикассо — "Женщина с часами" — продана на аукционе Sotheby’s за $ 139,4 млн.
Личность покупателя, сделавшего ставку по телефону, не раскрывается.
На картине 1932 года изображена возлюбленная испанского художника Мария-Тереза Вальтер, от которой у него есть внебрачная дочь.
Полотно принадлежало состоятельной жительнице Нью-Йорка Эмили Фишер Ландау, которая умерла в этом году в возрасте 102 лет. Картина вместе с несколькими шедеврами других художников висела в гостиной ее манхэттенской квартиры.