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"Женщина с часами" Пикассо продана за 139,4 млн долларов

Картина Пикассо "Женщина с часами" продана на аукционе Sotheby's
Картина Пикассо "Женщина с часами" продана на аукционе Sotheby's Авторское право Kin Cheung/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Картина была написана в 1932 году, на ней изображена муза художника Мария-Тереза Вальтер. Полотно хранилось в коллекции Эмили Фишер Ландау, которая умерла в этом году в возрасте 102 лет.

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Одна из самых известных картин Пабло Пикассо — "Женщина с часами" — продана на аукционе Sotheby’s за $ 139,4 млн.

Личность покупателя, сделавшего ставку по телефону, не раскрывается.

На картине 1932 года изображена возлюбленная испанского художника Мария-Тереза Вальтер, от которой у него есть внебрачная дочь.

Полотно принадлежало состоятельной жительнице Нью-Йорка Эмили Фишер Ландау, которая умерла в этом году в возрасте 102 лет. Картина вместе с несколькими шедеврами других художников висела в гостиной ее манхэттенской квартиры.

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