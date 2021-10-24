Картины Пабло Пикассо проданы на аукционе в Лас-Вегасе

Одиннадцать работ основоположника кубизма Пабло Пикассо проданы на аукционе в Лас-Вегасе почти за 110 миллионов долларов. Организатором торгов выступил дом Sotheby's совместно с американской компанией MGM Resorts.

Самым дорогим лотом стало полотно "Женщина в красно-оранжевом берете", на котором изображена натурщица Мария-Тереза Вальтер, любовница художника, мать его дочери Майи. Портрет, который оценивался в 20-30 миллионов долларов, ушел с молотка почти за 40 с половиной миллионов.

На аукционе так же были выставлены картины "Завтрак на траве", "Бюст мужчины", "Мужчина и ребенок", "Натюрморт с корзинкой фруктов и цветами", "Натюрморт с цветами и вазой с фруктами". Полотна дополняли изделия из керамики и два непревзойденных рисунка тушью на бумаге.

Выручка от продажи девяти из одиннадцати картин значительно превзошла ожидания дома.