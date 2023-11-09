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400-летняя годовщина выхода в свет первого сборника пьес Шекспира

Сборник пьес Шекспира
Сборник пьес Шекспира Авторское право Francois Mori/Copyright 2020 The AP. All rights reserved
By Viktoria Sinkevich
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По случаю 400-летней годовщины выхода в свет первого сборника пьес Шекспира лондонская библиотека Гилдхолла представила на всеобщее обозрение оригинал этого издания

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По случаю 400-летней годовщины выхода в свет первого сборника пьес Шекспира  лондонская библиотека Гилдхолл представила на всеобщее обозрение оригинал этого издания.

Наиболее хорошо сохранившийся фолиант выставлен для широкой публики всего на один день

Так же портрет английского драматурга и отрывок из его пьесы "Сон в летнюю ночь" были отправлены на специальном воздушном шаре  в верхние слои атмосферы.

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