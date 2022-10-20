Хуан Диего Флорес штурмует Зальцбург с молодыми музыкантами из Перу

Музыканты оркестра "Симфония для Перу" полны решимости осуществить свои мечты.

Диана Эспиноса, флейтистка:"Это изменило мою жизнь, потому что открыло для меня карьеру и дало цель моей жизни".

Эти молодые музыканты - выходцы из социально неблагополучной среды. Они являются частью инновационной программы музыкального образования в Перу, созданной всемирно известным тенором Хуаном Диего Флоресом.

Хуан Диего Флорес, учредитель и президент "Симфония для Перу": "Они находят семью, они находят коллектив. Они знают, что в одиночку они могут что-то сделать, но вместе они могут покорить весь мир".

Из Лимы - в Зальцбург: Хуан Диего Флорес выводит молодых музыкантов на одну из самых известных сцен мира.

Волнение и напряжение царят на Зальцбургском фестивале.

Диана живет в одном из опасных районов Лимы. 18-летняя девушка является членом группы "Симфония для Перу". Эта программа предлагает бесплатные уроки музыки тысячам детей по всей стране. После бесчисленного количества часов занятий упорная работа Дианы принесла свои плоды.

Диана Эспиноса: "Мама, я должна тебе кое-что сказать. Меня отобрали для участия в туре 2022 года".

Гладис Эспиноса, мать Дианы: "О, моя малышка. Какие прекрасные новости. Ты хорошо справилась, любовь моя".

Это многогранная и сложная программа, которую Диана и оркестр исполнят на Зальцбургском фестивале.

Гладис Эспиноса:"Еще раз поздравляю. Ты должна блистать на сцене. Это так здорово, что это происходит, для всей семьи. Для всех детей. Это изменило их жизнь во всех отношениях, воспитав в них ценности ответственности, дисциплины и командной работы. Я очень горжусь своей дочерью".

Зальцбург! Город Моцарта! Выступление с их кумиром Хуаном Диего Флоресом!

4 дня до концерта

Мечта Дианы и других юных музыкантов сбылась. В молодежном оркестре "Симфония для Перу" выступают только самые талантливые музыканты из различных музыкальных школ.

Они являются послами всего проекта, на них возлагаются большие надежды.

Диана Эспиноса: "Я чувствую себя очень взволнованной. Принять этот вызов - большая ответственность для меня и для всех нас. Я знаю, что у нас все получится".

Хуан Диего Флорес: _"Хорошо, но вы двое не вместе. Это как тик-так, тик-так, тик-так, тик-так, тик-так... Диана? Я дирижирую так, потому что этим бью их по голове. _

Конечно, я тоже нервничаю. Иметь "Симфонию для Перу" в качестве оркестра, оркестра позади меня, заставляет меня волноваться и немного нервничать. Но должен сказать, что когда я приехал в Зальцбург и порепетировал с ними, все прошло. Я уверен, что они будут великолепны".

Диана Эспиноса: "Я нервничаю, очень нервничаю".

Хуан Диего Флорес:"Какая атмосфера царит в оркестре? Как все себя чувствуют, ведь вы находитесь внутри?"

Диана Эспиноса: "Я думаю, мы очень нервничали вначале, но теперь, когда дирижер здесь, это дало нам душевное спокойствие и много уверенности, потому что у него очень четкое видение. У него очень четкая фразировка, и благодаря ему мы чувствуем себя спокойно".

Для испанского маэстро Роберто Гонсалеса-Монхаса встреча была не менее вдохновляющей.

Роберто Гонсалес-Монхас, дирижер: "Они так четко понимают, что должны делать. Они пунктуальны и точно знают, как и что делать. Совершенство, к которому они стремятся, и уровень, который они обеспечивают, гордость, с которой они занимаются музыкой, - это то, на что, я думаю, нам всем следует равняться и чему учиться."

2 дня до концерта

В середине интенсивного графика репетиций музыканты также получают возможность познакомиться с прекрасной австрийской сельской местностью.

Многие из студентов - выходцы из трудных семей, но "Симфония для Перу" помогла им преодолеть проблемы, с которыми они столкнулись.

Николь Реворедо, контрабасистка: "Дело в том, что у меня много проблем, и я не одна такая, но, как и все мои сверстники, мы можем выпустить пар через прекрасное искусство музыки. И просто быть здесь, в Австрии - это сбывшаяся мечта, и не только для меня".

Диана Эспиноса, флейтистка: "Симфония для Перу" изменила мою жизнь во всех областях, особенно на личном уровне, потому что это дало мне гораздо больше уверенности в себе, а также открыло для меня карьеру. Теперь я знаю, что хочу посвятить себя музыке на 100 процентов.

Я думаю, это то, что делает нас латиноамериканцами, это как союз ради музыки, популярной музыки. Поэтому мы играем музыку везде, куда бы ни пошли: когда мы купаемся, когда мы едим, когда мы едем на машине. Без музыки, я думаю, мы не были бы такими, какие мы есть".

Времени все меньше, и для Хуана Диего Флореса важно, чтобы оркестр продемонстрировал свой дух и ритм.

1 день до концерта

Хуан Диего Флорес: "Они привносят то, что вы не можете услышать в других оркестрах, это энергия, это манера играть всем вместе и двигаться всем вместе. И перуанскую музыку, и классическую они делают другой".

Наступил момент истины: почти 80 молодых музыкантов из Перу собираются выйти на центральную сцену культового Зальцбургского фестиваля.

У Дианы есть послание для зрителей.

Диана Эспиноса: "Я хочу дать им новое музыкальное видение, потому что мы приехали с другого континента. Я хочу, чтобы они испытали новые эмоции, потому что мы играем латиноамериканскую музыку, а не только классическую.

Наша группа, весь оркестр очень нервничал, но постепенно мы справились со своими нервами. Я взволнована, потому что скоро начнется вторая часть концерта. И я надеюсь, что публика продолжит наслаждаться".

Хуан Диего Флорес, президент "Симфония для Перу":"Они принесли с собой свой дух, энтузиазм, оптимизм и свое послание. Послание о том, что музыка изменила их жизнь, и они хотят изменить мир с помощью музыки.

Мечты - это то, что возносит нас к небесам, а мои мечты никогда не иссякают. Моя главная мечта, конечно, заключается в том, чтобы иметь возможность влиять на большее количество людей в Перу - я хотел бы прийти к миллиону детей".