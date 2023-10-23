Неаполь: ученые прогнозируют новые землетрясения

Жители Неаполя обеспокоены усилением вулканической активности в окрестностях города. В то время пока расположенный неподалеку Везувий находится в относительном спокойствии, ученые фиксируют избыточное давление, деформирующее грунт во Флегрейских полях, расположенных на западе города

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Жители Неаполя обеспокоены усилением вулканической активности в окрестностях города.

В то время пока расположенный неподалеку Везувий находится в относительном спокойствии, ученые фиксируют избыточное давление, деформирующее грунт в вулкане, расположенном к западу от города.

Кампи Флегрей не имеет выраженного вулканического конуса. Он представляет собой группу кратеров многие из которых находятся под землей. Его извержение 40 тыс. лет назад было самым мощным в Средиземноморье и повлияло на климат всего мира. Ученые не видят признаков приближающегося нового извержения, но считают, что такого рода активность может спровоцировать новые землетрясения.

Джузеппе Мастролоренцо, вулканолог:

— Земля поднимается. Из-за давления вызванного деформацией грунта могут начаться землетрясения. Выделяется больше газов. Мы думаем, что под землей что-то меняется. Может быть, магма поднимается. Но, к сожалению, это только гипотезы.

Благодаря мягкому климату, плодородным землям и горячим источникам, некогда привлекавших римских императоров, этот район оставался густонаселенным на протяжении тысячелетий

Деревня Монте-ди-Прочида, расположенная к северу от Неаполя, располагается в центре Кампи Флегрей. Её жители обеспокоены усилением вулканической активности.

— Чувствуется нарастающая тревога, потому что таких сильных движений грунта мы не ощущали уже сорок лет.

Корреспондент Euronews:

— Существует ли план эвакуации?

—Нет. Его нет. Он не существует! Будем надеяться, что ничего не случится.

Правительство выделяет средства на проверку прочности зданий и пересмотр планов эвакуации. Добровольцы из службы гражданской обороны проводят разъяснительную работу среди населения.

Однако жители Монте-ди-Прочида по-прежнему настроены скептически.