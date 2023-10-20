By Euronews и AP

Картина австрийского художника XVIII века Иоганна Франца Непомука Лаутерера "Итальянский пейзаж" вскоре будет выставлена в Мюнхене.

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В четверг, 19 октября, проведя почти сто лет в США, в Германию вернулась картина с барочным пейзажем, пропавшая во время Второй мировой войны.

ФБР передало пастораль с изображением итальянской сельской местности кисти австрийского художника XVIII века Иоганна Франца Непомука Лаутерера (1700-1733 гг.) представителю немецкого музея в ходе короткой церемонии в консульстве Германии в Чикаго.

Компания Art Recovery International, занимающаяся поиском и возвращением украденных произведений искусства, разыскала неуловимую картину после того, как в прошлом году в Чикаго в неё обратился человек, заявивший, что владеет "украденной картиной", которую его дядя привез в США после участия во Второй мировой войне.

"Итальянский пейзаж" Claire Savage/AP

Картина числится пропавшей с 1945 года, и впервые о ней было заявлено как о похищенной из Баварских государственных собраний картин в Мюнхене (Германия). В 2012 году она была внесена в базу данных Немецкого фонда утерянного искусства.

"Суть нашей работы в Art Recovery International заключается в поиске и реституции произведений искусства, украденных нацистами и обнаруженных в государственных или частных коллекциях. Иногда мы сталкиваемся с такими случаями, как этот, когда солдаты союзных войск забирали предметы домой в качестве сувениров или военных трофеев", — говорит основатель Art Recovery International Кристофер Маринелло.

"То, что мы были на стороне победителей, не делает это правильным", — добавил он.

"Итальянский пейзаж" Claire Savage/AP

Картина "Итальянский пейзаж" теперь воссоединится со своей "сестрой", которая, по словам представителей музея, имеет схожие мотивы и образы.

Оба полотна образуют панорамную сцену, на которой изображены пастухи и путники с козами, коровами, ослами и овцами у брода через реку.

По словам Бернда Эберта, главного хранителя голландской и немецкой барочной живописи, в ближайшее время эти две картины впервые после Второй мировой войны будут выставлены вместе в "Старой пинакотеке" в Мюнхене.