Фестиваль "Армения": любовь к классической музыке – визитная карточка целого народа

Несмотря на драматическую ситуацию, связанную с исходом армян из Нагорного Карабаха, тысячи любителей классики съехались в Ереван на 7-й Международный музыкальный фестиваль "Армения". Это уникальная возможность открыть для себя богатое культурное наследие страны и познакомиться с молодыми талантами.

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Армения – древнейшее христианское государство в мире, перекрёсток цивилизаций на Южном Кавказе, на границе Европы и Ирана, на стыке российской сферы влияния и тюркского мира.

Уникальное географическое положение, драматический политический контекст с исходом 100 000 армян, забытых многими, которые бежали из Нагорного Карабаха, который фактически не контролировался Азербайджаном с 90-х годов до последних событий.

Культура, и в особенности музыка, лежит в основе армянской идентичности. Это побудило бизнесмена и филантропа Александра Есаяна стать одним из главных меценатов Международного музыкального фестиваля "Армения", который вот уже 7 лет проводится в столице Ереване.

"Я думаю, что культура играет большую роль в многовековой истории нашей страны, – отмечает предприниматель, – а также жизненно важную роль в продвижении Армении и армянского народа в мире. Я думаю, что сегодня у такой маленькой страны, как Армения, с населением всего 3 миллиона человек, есть масса возможностей показать свое наследие, свою историю, свою культуру, а также пойти дальше и представить миру наши новые таланты".

"Правильный способ преподнести музыку"

Дирижёр Сергей Смбатян – основатель и художественный руководитель Армянского государственного симфонического оркестра – ранее Государственного молодежного оркестра Армении.

В 2017 году он создал Международный музыкальный фестиваль "Армения", который предлагает концертную программу, объединяющую армянскую и мировую музыку, классическую и современную.

"Это молодой оркестр с довольно традиционным, в чём-то старомодным видением того, как добиться славы и войти в список величайших оркестров, но при этом с очень экспериментальной программой и пониманием того, что в наше время очень важно найти правильный способ преподнести музыку публике", – уверен Сергей Смбатян.

Дирижёр Сергей Смбатян – основатель и художественный руководитель Армянского государственного симфонического оркестра Euronews

Солидарность с карабахскими беженцами

В этом году средства, вырученные от фестивальных концертов, пойдут на помощь вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха, лишившихся родины.

Для армян культура и музыка – один из краеугольных камней их идентичности.

У нас на редкость богатые народные традиции, и почти все армянские композиторы-классики использовали в своих произведениях народную музыку, мелодии, ритмы и созвучия. Таким образом, армянская классическая музыка превратилась в некое продолжение народной музыки, в смесь народной музыки и классических традиций. Аревик Галаян виолончелистка

"Армения очень трепетно относится к своей культуре и музыке, и этот оркестр – действительно яркий тому пример, потому что в стране с таким скромными финансами этот оркестр стал полноценным профессиональным оркестром,– говорит гобоистка Мартин Варник. – В XXI веке, в мире очень мало стран, где подобное возможно, и это говорит о преданности армян музыке".

Концертный зал имени Арама Хачатуряна – одно из архитектурных сокровищ Еревана. Euronews

В завершение фестиваля оркестр исполнил Symphonic Adiemus Карла Дженкинса, современного валлийского композитора, который приезжал в Ереван 4 года назад представить собственное сочинение.

Из Еревана передаёт корреспондент Euronews Фредерик Понсар: "Международный музыкальный фестиваль "Армения" и его симфонический оркестр сегодня занимают признанное место в ряду крупнейших международных фестивалей классической музыки. На седьмом году своего существования молодой фестиваль принял тысячи любителей музыки и профессионалов. Превосходство – в порядке вещей, и это важнейшее для Армении событие демонстрирует не только солидарность, но и преемственность и, конечно же, важность культуры для целого народа".