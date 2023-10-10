Владелица китайского магазина Анжела стала звездой соцсетей Италии

Её забавные видеоролики набирают миллионы просмотров в Интернете, а фразы моментально уходят в народ. 59-летняя владелица дисконтного магазина китайских товаров в Риме завоевала огромную популярность в Италии. Как успех настиг Анжелу, и борется ли она с этническими стереотипами или укрепляет их?

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"Ci penso io!" ("Я позабочусь об этом!").

Такой обнадёживающий ответ получают самые взыскательные покупатели дисконтного магазина "An Megastore" на любой свой запрос. Эта фраза стала, своего рода, девизом владелицы, 59-летней уроженки Китая по имени Анжела, которая произвела настоящий фурор в итальянских соцсетях и стала чуть ли не культурным феноменом.

Её видео в Tik Tok набрали 15 с лишним миллионов лайков, а аккаунт - полмиллиона подписчиков, как и в Instagram.

Концепция с виду проста: Анжела находит ответ на любые запросы клиентов, какими бы необычными они ни были. Но залогом популярности стали её лёгкий весёлый нрав, шутки и запоминающиеся фразы, вдохнувшие жизнь в интернет-маркетинг благодаря сочетанию продуманной коммерческой стратегии и юмористическому мастерству.

Как же удалось владелице магазина добиться такого мега-успеха? Euronews рассказывает о человеке, стоящем перед камерой и за прилавком.

"Bella fisica!" Рождение звезды соцсетей

Прогуливаясь по району Остиенсе в центре Рима, завернув на одну из узеньких улочек, можно набрести на пару магазинов, внешне совсем не примечательных, вполне обычных. Среди них есть один, на витрине которого красуется вывеска "An Mega". Это и есть владения Анжелы. Внутри лабиринт с головокружительным ассортиментом товаров. А на кассе - наша героиня прячет улыбку за розового цвета защитной маской.

Описанное не очень-то соответствует феномену соцсетей. Однако Анжела стала уже, можно сказать, частью итальянской народной культуры, превратив свой магазин в место паломничества фанатов, которые устремляются туда, чтобы сфотографироваться со своим кумиром.

В чём же секрет успеха местной предпринимательницы? Если коротко, - то в формате видеороликов An Megastore, их чёткости и лаконичности, которые пришлись по душе аудитории.

Анжела в своём магазине в римском Остиенсе, 19 сентября 2023 года. Andrea Carlo Martinez

В каждом из них к Анжеле обращается клиент, отчаянно нуждающийся в определённом товаре, и она, используя свои ресурсы, находит решение, доказывая тем самым, что в её магазине, как она утверждает, "есть всё".

Смешными видео делают довольно странные запросы, манера поведения самой Анжелы, её тонко саркастические ответы и языковые недоразумения.

"Я хочу поменять iPhone... но на сайте написано, что [15] выходит в ноябре. Я знаю, что вы можете мне помочь, ведь у вас есть всё, верно?" - спрашивает одна из покупательниц. Анжела уверяет, что ей под силу даже самое невыполнимое. История заканчивается тем, что клиентке демонстрируют линейку... фенов (слово "фен" на итальянском созвучно названию популярного "яблочного" смартфона).

Некоторые видеоролики Анжелы имеют более кинематографический характер. Например, в них владелица магазина переодевается в костюмы Зорро и Барби, поет китайские песни на импровизированной сцене шоу талантов "An.Mega's Got Talent", назначает своим клиентам свидания вслепую.

А многие фразы Анжелы и вовсе ушли в народ.

"Bella fisica!" (грамматически неверный перевод фразы "прекрасное телосложение") - таким эпитетом она одаривает одну из своих клиенток, Микелу, которая регулярно появляется в её роликах с просьбой дать совет, связанный с модой. Эта фраза стала мемом и вдохновила остроумных пользователей Интернета на серию музыкальных и не только пародий.

Спустя всего несколько месяцев с дебюта в социальных сетях слава настигла Анжелу в реальном мире.

В бутике посетители постоянно просят её о селфи с ними, а она - c удовольствием соглашается.

"Я счастлива, ведь куда бы я ни пошла, люди узнают меня - в любом магазине, даже в аэропорту", - говорит наша собеседница.

Из китайской глубинки - в Вечный город

Итальянская публика всего несколько месяцев назад познакомилась с Анжелой и её магазином, которым она владеет уже шесть лет. Но мало кто знает о том, как она попала в Италию и почему покинула родные края.

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В Рим Анжела приехала из маленького города Цинтянь, что в сельской местности Китая, 40 лет назад. Она имеет образование, связанное с текстильной промышленностью - вот откуда её тяга к высокой моде. Низкий уровень жизни в родной стране заставил Анжелу эмигрировать.

"Страна тогда была настолько бедной... все хотели уехать, - вспоминает она. - Мой двоюродный брат уже жил в Италии, в Болонье, и мы группой из 10 человек приехали к нему".

Анжела поменяла немало итальянских городов, пока не обосновалась в столице.

"Я жила в Болонье, в Милане, в Палермо, на Сицилии даже, и вот, я приехала в Рим", - рассказывает она.

Жизнь в таком ритме, с многочисленными переездами, была сопряжена с большими трудностями, связанными в том числе со стереотипами и проявлениями расизма.

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"Когда я приехала в Италию, всё было сложнее, чем сейчас, существовало много стереотипов, - заметила она, - Люди говорили: "Если ты подружишься с китайцем, он сделает тебя богатым".

Анжела со своими сыновьями An Megastore

У Анжелы двое сыновей. Один из них - 31-летний Алессандро помогает ей в магазине. Все родные нашей героини давно живут в Италии, и она называет эту страну своим домом, хотя часто ездит в Китай навестить друзей.

"Там сейчас лучше, чище, чем в Европе! - восклицает она. - Но я хочу и планирую остаться в Италии".

Чётко выверенная стратегия

Её с виду любительские видеоролики, передавая атмосферу лёгкости и беззаботности, кажутся спонтанными. Однако в их основе - чётко выверенная маркетинговая стратегия.

В действительности, озадаченные клиенты с оригинальными запросами - профессионалы из актёрской среды, нанятые агентством по коммуникациям Enne. Оно сотрудничает с различными компаниями и предприятиями, чтобы помочь им расширить свою аудиторию в Интернете.

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Сын Анжелы Алессандро обратился туда в конце прошлого года. Агентство разработало чёткую формулу видеоролика, представляющего магазин как, своего рода, розничный мини-Amazon, где можно найти всё, что душе угодно. И именно Enne и Алессандро ведут страницы магазина в социальных сетях.

Первоначально в главной роли продавщицы была задействована другая женщина-актриса. Но приём не сработал. Тогда подключилась сама Анжела.

"Как только Анжела начала появляться в роликах, сразу же возник интерес публики, - рассказал Euronews соучредитель компании Enne Кристиан Карбони. - Рост аудитории был впечатляющим. Её появление было идеальным решением".

Успех видеороликов Анжелы настолько велик, что даже сами "клиенты" стали известны. Например, ролики с участием девушки, у которой, по выражению Анжелы, _"__bella fisica",_набирают более миллиона просмотров, а саму исполнительницу приглашают на различные телешоу.

"Меня узнают повсюду - особенно дети, да и взрослые тоже, - говорит она. - Ко мне даже подходили люди, когда я была в отпуске на Миконосе".

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Правда, не обходится без закулисных интриг. Недавно поползли слухи о том, что между магазином и агентством возникли разногласия по поводу финансового управления страницами в соцсетях и креативной составляющей видеороликов.

Кристиан опроверг эти заявления, заявив, что никаких споров "никогда не было" и что агентство Enne продолжает сотрудничать с магазином.

"Мы спокойно обсуждали направление нашего контента, - заявил он, - И сейчас никаких проблем нет. Всё в порядке".

В конце прошлого месяца это подтвердил и сам Алессандро, заявив, что An Megastore и Enne достигли соглашения и продолжают сотрудничать.

Но отметим, что агентство оставляет себе всю прибыль, полученную от размещения контента в соцсетях.

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Укрепление стереотипов или борьба с ними?

С ростом популярности Анжела в своём контенте стала поднимать всё более острые вопросы, например, о том, как в итальянском (и не только) обществе видят китайцев и китайскую культуру.

Расизм по-прежнему распространён в Италии, и враждебность к китайской общине особенно усилилась после пандемии COVID-19. Более того, антиазиатские предрассудки настолько укоренились, что часто проникают в итальянские мейнстримные СМИ. Ещё в 2021 году популярная телепередача Striscia la notizia подверглась осуждению за включение в неё скетча, в котором ведущие высмеивали китайский акцент и черты лица.

В этом контексте успех Анжелы может рассматриваться как симптом сохраняющихся расовых стереотипов, так и признак того, что Италия стала больше принимать и взаимодействовать с иммигрантскими сообществами.

Магазин Анжелы в Риме, 19 сентября 2023 года. Andrea Carlo Martinez/Euronews

Юмористическая составляющая видеороликов Анжелы - в частности, фраза bella fisica - связана с её грамматическими ошибками. А в некоторых более злобных комментариях высмеивается произношение героини, что отсылает к распространенным стереотипам о китайцах.

"Стратегия вирусного маркетинга An Megastore вписывается в устоявшуюся традицию использования культурных стереотипов в комедийных целях, - объясняет Лаура Леуцци, профессор истории искусства Университета Роберта Гордона в Шотландии, - Воспроизведение таких стереотипов широко распространено среди итальянских, ирландских, индийских и китайских стендап-комиков на YouTube и Instagram и имеет давнюю традицию".

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"Их успех, на мой взгляд, не является признаком того, что волна расизма, которую мы наблюдаем в Италии, идёт на спад", - добавила она.

У этой медали две стороны, поскольку, по словам Алессандро, ролики её мамы вызывают отторжение у китайской общины. Однако Анжела считает, что всё дело в новых технологиях.

"Наша община не смотрит такие ролики! - беспечно ответила она, - Только молодежь".

Однако оба признают, что сталкивались с расовыми предрассудками, - в корне отрицают, что их видеоролики имеют какие-либо негативные последствия, и скорее утверждают, что это стало для них средством восстановления своей идентичности.

"Если вы хотите, чтобы вас заметили, вам нужно работать над тем, что принесёт успех, - заявил Алессандро_, - И если я не могу критиковать или высмеивать своё общество, то кто же тогда может это делать? Я вижу и хорошее, и плохое"._

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An Megastore не собирается останавливаться на достигнутом. Видеоролики магазина регулярно набирают более 100 тысяч просмотров. Есть информация, что скоро Анжела появится на телевидении. Правда, подробности пока не разглашаются.

Будет ли популярность Анжелы в Интернете расти и дальше, и войдёт ли она в пантеон итальянских медиа-божеств, предсказать сложно, особенно в переменчивом мире социальных сетей.

Но владелицу магазина, похоже, не волнуют подобные вопросы. Она решила жить настоящим. "На данный момент мне нравится, как обстоят дела, - сказала наша героиня. - А дальше посмотрим".