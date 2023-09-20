Франция и Польша не примут высадившихся на Лампедузе мигрантов

By Euronews

Франция "не будет принимать мигрантов" с итальянского острова Лампедуза. Об этом заявил во вторник министр внутренних дел Жеральд Дарманен, выступая в телеэфире. Польша придерживается такого же мнения и выражает резкое несогласие с европейским механизмом солидарности.

Франция "не будет принимать мигрантов" с итальянского острова Лампедуза. Об этом заявил во вторник министр внутренних дел Жеральд Дарманен, выступая в эфире телеканала TF1.

РЕКЛАМА

В случае с просителями убежища по политическим мотивам дело обстоит иначе, признал министр. Но, по его мнению, их присутствие среди мигрантов, высадившихся на прошлой неделе на итальянском острове Лампедуза, незначительно.

Остановить миграционный поток, который, очевидно, бросает серьёзный вызов нашим возможностям интегрировать прибывающих, можно только принимая меньше людей Жеральд Дарманен министр внутренних дел Франции

При этом, как Дарманен заявил в понедельник в Риме итальянскому коллеге Маттео Пьятнтедози, Франция "готова помочь депортировать людей в страны, с которыми у нас хорошие дипломатические отношения", а именно: Кот-д'Ивуар и Сенегал.

Правительство Польши в свою очередь приняло специальную резолюцию, выражающую несогласие с ситуацией с нелегальной иммиграцией в ЕС и механизмом солидарности.

Мы также хотим послать четкий предупреждающий сигнал, потому что Лампедуза - это именно такое предупреждение. Вся Европа, весь Европейский Союз может стать похожим на Лампедузу, если мы будем совершать те же ошибки и дублировать те же механизмы, что предлагает Еврокомиссия Матеуш Моравецкий премьер-министр Польши

На прошлой неделе, с понедельника по среду, на Лампедузу высадились до 8 500 тысяч мигрантов, прибывших на 199 судах, по данным Междунродной организации по миграции. Это больше, чем население острова.