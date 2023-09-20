Франция и Польша не примут высадившихся на Лампедузе мигрантов

Франция "не будет принимать мигрантов" с итальянского острова Лампедуза. Об этом заявил во вторник министр внутренних дел Жеральд Дарманен, выступая в телеэфире. Польша придерживается такого же мнения и выражает резкое несогласие с европейским механизмом солидарности.
Франция "не будет принимать мигрантов" с итальянского острова Лампедуза. Об этом заявил во вторник министр внутренних дел Жеральд Дарманен, выступая в эфире телеканала TF1.
В случае с просителями убежища по политическим мотивам дело обстоит иначе, признал министр. Но, по его мнению, их присутствие среди мигрантов, высадившихся на прошлой неделе на итальянском острове Лампедуза, незначительно.
При этом, как Дарманен заявил в понедельник в Риме итальянскому коллеге Маттео Пьятнтедози, Франция "готова помочь депортировать людей в страны, с которыми у нас хорошие дипломатические отношения", а именно: Кот-д'Ивуар и Сенегал.
Правительство Польши в свою очередь приняло специальную резолюцию, выражающую несогласие с ситуацией с нелегальной иммиграцией в ЕС и механизмом солидарности.
На прошлой неделе, с понедельника по среду, на Лампедузу высадились до 8 500 тысяч мигрантов, прибывших на 199 судах, по данным Междунродной организации по миграции. Это больше, чем население острова.