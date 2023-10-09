Движение 'No Wash': не мыть и не стирать, чтобы спасти планету

By Phoebe Larner

Движение "Без стирки" модельера Стеллы Маккартни, ставшее популярным благодаря TikTok, направлено на экономию средств и сохранение планеты. Но согласятся ли стать его адептами блюстители чистоты и порядка?

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В мире соцсетей стремительно набирает популярность Движение "Без стирки" ('No Wash'). Первой во всеуслышанье о нём заявила британский модельер Стелла Маккартни. В интервью газете The Observer она рассказало о главном правиле: "если вам не обязательно что-то мыть и убирать, не мойте и не убирайте".

Движение, активисты которого призывают людей реже стирать одежду и мыться или вовсе этого не делать, направлено на решение проблемы глобального потепления.

По его теории, углеродоемкие моющие средства оказывают негативное воздействие на окружающую среду, то же самое можно сказать о расходе воды на стирку и принятие ванной или душа.

Кроме того, стиральные машины потребляют до 17% общего объёма расходуемой воды, а в условиях роста затрат и инфляции, вызванных кризисом, это отражается на счетах домохозяйств. Проще говоря, не мыть и не стирать - это ещё и хороший способ сэкономить.

Вопрос гигиены

Многие люди по привычке стирают свою одежду после каждой носки. Но есть ли в этом необходимость?

В основном это вопрос гигиены и того, как мы чувствуем себя в нечистой одежде. Пот, как правило, является главным виновником того, что вещи приходится отправлять в стирку. Но ежедневная рутинная работа, скажем, в офисе, заставляет потеть далеко не всех.

After a day spent in the Wyoming oil fields, student and part-time "roughneck" Joey Jackson cleans work clothes at a laundry in Casper, 2006. Ryan Soderlin/AP/Casper Star-Tribune

Адепты движения настаивают: одежду можно надевать несколько раз, не ощущая неприятного запаха. Кроме того, проблему можно решить, изготавливая больше вещей из "дышащих" тканей - хлопка, например, или шерсти, которая имеет естественные свойства самоочищения и нейтрализации неприятных запахов.

Народные методы

Впрочем, от географии и погодных условий никуда не деться. Жителям жарких стран потливости избежать трудно. И шерстяная одежда тут точно не подойдёт. Тогда, по словам Маккартни, лучшее решение - режим "холодной стирки", который считается наиболее экономичным.

В качестве аргумента также приводится такой факт: чем реже стирать одежду - тем больше срок её службы и износостойкость, и меньше объёмы текстильных отходов. Опять же - плюс для окружающей среды.