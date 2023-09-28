"Брограм" на радость: дом на болоте Шрека можно снять на Airbnb

Уютную хижину зелёного людоеда в лесах Шотландского нагорья можно будет арендовать в канун Хэллоуина.

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Теперь это наше болото!

Если вы когда-нибудь мечтали побывать в жилище Шрека, то вам повезло: Airbnb предлагает трём счастливчикам провести две ночи и три дня в уютной каморке огра.

Гости могут поужинать "при свечах из ушной серы" на болоте Шрека Airbnb/Alix McIntosh

Объявление, опубликованное во вторник (26 сентября), написано от имени одного из героев знаменитого мультфильма - верного помощника Шрека - Осла.

"В этот Хэллоуин я присматриваю за болотом, пока Шрека нет дома, и с огромным удовольствием приглашаю вас побывать в сказке", - говорится в описании. "И не обращайте внимания на знаки "ОСТОРОЖНО". Это, скорее всего, лишь декорации".

Don't mind the 'Beware' signs, they're just for decoration, according to the Airbnb listing for Shrek's swamp. Airbnb/Alix McIntosh

Гостям предлагается расслабиться при свете "свеч из ушной серы", полакомиться парфе (судя по всему, съедобным), а утром испробовать свежие вафли (предположительно, приготовленные Осликом).

Забронировать номер можно будет начиная с 13 октября с 18:00 GMT. В объявлении указано, что избушка вмещает компанию из максимум трёх человек.

Домик Шрека в Шотладском нагорье Airbnb/Alix McIntosh

Объявление о сдаче в аренду написано от имени верного помощника Шрека - Осла Airbnb/Alix McIntosh

Хижина находится в Шотландском нагорье в округе Хайленд."Этот покрытый грязью, мхом и мутной водой оазис - идеальное место для того, чтобы отвлечься от городской суеты и насладиться красотой природы", - написано в анонсе на Airbnb.

Ранее в популярном сервисе разместили свои объявления о сдаче в аренду такие знаменитости, как Гвинет Пэлтроу и Исса Рэй. Сет Роген предложил поклонникам заняться гончарным искусством в своём роскошном поместье в Лос-Анджелесе; DJ Khaled пригласил на экскурсию по своей гардеробной комнате. Также для аренды доступны "Дом мечты" Барби в Малибу и любимый паб Теда Лассо.