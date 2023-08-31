Месяц лучшей музыки: в Румынии открыт фестиваль Энеску

До 24 сентября в Румынии играют лучшие исполнители планеты: здесь стартовал фестиваль Джордже Энеску, один из самых престижных в мире классической музыки.

Фестиваль Джордже Энеску в Румынии - одно из ведущих событий в мире классической музыки. Каждые два года Бухарест почти на месяц становится площадкой для лучших оркестров и солистов мира. Они приезжают в румынскую столицу, чтобы отдать дань памяти Энеску - легендарному композитору, музыканту и дирижеру.

РЕКЛАМА

Открыл фестиваль в Дворцовом зале французский виолончелист Готье Капюсон в сопровождении оркестра под управлением Кристиана Мэчелару. В программе - концерт Дворжака "си-минор", шедевр романтического репертуара.

Капюсон в Румынии не в первый раз. "Это хорошо знакомая мне фестивальная площадка, в последние годы я приезжал сюда с разными оркестрами, - рассказал он нашему корреспонденту. - А сейчас я впервые играю с местным, румынским оркестром, и для меня большая честь открывать фестиваль этого года с дирижером Кристианом Мэчелару. Я хорошо его знаю, так как он - директор Национального оркестра Франции, а с этого года еще и его новый художественный руководитель. Так что для меня это двойная честь".

Концерты проходят на различных знаковых площадках города, в том числе в Румынском Атенеуме. Дирижер Кристиан Мэчелару убежден: подобные мероприятия - бесценная инвестиция в культурную жизнь страны. "Чтобы создать фестиваль такого масштаба, размаха, чтобы показать миру все самое лучшее, нужны большие финансовые затраты. Но это очень важно, и для Румынии - это благо. В этом году мы пригласили почти 3,5 тысячи артистов, они приехали сюда, чтобы играть для здешней публики. Это здорово, ведь привносит нечто новое, энергию в культурную жизнь страны", - рассказывает он.

В течение месяца в румынской столице играют десятки концертов и спектаклей. Среди самых долгожданных - "Отелло" Верди в постановке Петера Кошира и Ноны Чобану. "С помощью образов мы стараемся поддержать музыку, помня, что именно она - главный герой, - комментирует Чобану. - Мы используем инструменты XXI века, но не злоупотребляем ими, выстраивая иногда диалог, иногда контрапункт".

Фестиваль в румынской столице завершится 24 сентября.