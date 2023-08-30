Что посмотреть по телевизору этой осенью? Euronews Culture предлагает вам подборку рекомендаций - от исторических драм до популярнейших фэнтези.

С приближением длинных темных вечеров многие уже с предвкушением ждут, когда можно будет уютно устроиться на диване и включить телевизор.

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Осенью выходят главные телевизионные хиты, а с неудержимым ростом потокового вещания выбор становится всё больше.

Euronews Culture поможет вам разобраться в этом многообразии. Вот десятка лучших сериалов, которые необходимо посмотреть в грядущем осеннем сезоне.

Корона

Где смотреть? Netflix

Дата выхода? Будет объявлена позже

Начнем с того, чего мы все, несомненно, ждали - королевская сага подходит к концу: мы ждём заключительный сезон.

В шестом сезоне королеву Елизавету II сыграет Имельда Стонтон. Предыдущие актрисы, Клэр Фой и Оливер Колман, вернутся в эпизодических ролях.

В заключительном сезоне немало внимания будет уделено истории любви принца Уильяма и его жены Кейт Justin Downing/Netflix

Ходят слухи, что сериал начнется со смерти принцессы Дианы (Элизабет Дебики), и создатели сериала настаивают на том, что об этом трагическом событии рассказываться с подобающим уважением.

В центре внимания - "новое поколение" королевских особ, поэтому обратите внимание на молодого принца Уильяма, которого будут играть Руфус Кампа и Эд МакВей (в разные годы жизни).

Колесо времени

Где смотреть? Prime Video

Дата выхода? Пятница, 1 сентября (первая серия доступна уже сейчас)

После огромного успеха первого сезона этот ставший популярным фэнтези-сериал возвращается на экраны.

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Волшебница женского ордена Морейн (Розамунд Пайк) прибывает в тихое поселение, где живут несколько кандидатов на роль реинкарнации Дракона. Согласно пророчеству, Дракон способен как уничтожить мир, так и спасти его от тьмы.

Учитывая, что в цикле 14 книг, маловероятно, что это будет заключительный сезон, но посмотреть его все равно стоит. Ведь путешествие так же важно, как и место назначения, верно?

Добро пожаловать в Рексэм

Где смотреть? Disney+

Дата выхода? 13 сентября (первая серия доступна уже сейчас)

Роб МакЭленни и Райан Рейнольдс возвращаются, чтобы поучаствовать в забавных приключениях одного из старейших в мире профессиональных футбольных клубов.

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В 2020 году актеры с совместно приобрели валлийский клуб, явных аутсайдеров.

Приведут ли Роб МакЭленни и Райан Рейнолдс свой клуб на вершину успеха? Oli Scarff/AFP via Getty Images

Роб и Райан пытаются изменить судьбу команды, несмотря на то что у них очень мало опыта в футболе.

Действие происходит в рабочем городке Рексэм, где живут преданные болельщики, надеющиеся увидеть победы своих любимых игроков. Задача не из легких, но Роб и Райан будут делать все возможное для достижения этой цели.

Горящие девушки

Где смотреть? Paramount+

Дата выхода? Октябрь

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Если вы любите драмы в стиле "нуар", то этот сериал для вас.

Сценарий Ганса Розенфельдта, создателя классического сканди-нуара "Мост", основан на одноименном бестселлере Си Джей Тюдора.

Кадр из фильма "Горящие девушки" Buccaneer Media/Paramount+/Joss Barratt

В этом сериале Саманта Мортон исполняет роль Джек Брукс, матери-одиночки, пережившей тяжелую утрату. Вместе с дочерью-подростком она переезжает в небольшую деревушку в надежде начать жизнь с чистого листа, но все идет не так, как планировалось. Их новый дом скрывает тайны многовековой давности.

Весь невидимый нам свет

Где смотреть? Netflix

Дата выхода? 2 ноября

Если вам нравятся исторические драмы, то этот проект Стивена Найта для вас.

Найт, автор такого хита, как "Острые козырьки", адаптировал для Netflix роман Энтони Дорра, получившего Пулитцеровскую премию.

Марк Руффало - одна из звезд нового мини-сериала Найта Netflix

В главных ролях: Ария Мия Лоберти, Марк Руффало и Хью Лори.

Ожидается, что четырёхсерийный мини-сериал Найта будет очень близок к оригинальной истории, положенной в его основу.

Любовь и смерть

Где смотреть? ITVX (уже вышел на HBO Max)

Дата выхода? 7 сентября

Кажется, что Голливуд сейчас не может налюбоваться на Кэнди Монтгомери. В прошлом году техасскую домохозяйку-убийцу в сериале "Кэнди" на канале Hulu сыграла Джессика Бил, а теперь эту роль берет на себя Элизабет Олсен.

В новом мини-сериале, основанном на реальной истории, домохозяйка из Техаса Кэнди Монтгомери из ревности убивает свою лучшую подругу.

Дэвид Э. Келли - один из самых плодовитых телесценаристов, и этот семисерийный сериал, скорее всего, будет не менее популярен его предыдущих работ.

Европейский релиз мы ждали довольно долго, но, учитывая популярность Келли, мы считаем, что этот фильм стоит того.

Игра в кальмара: Вызов

Где смотреть? Netflix

Дата выхода? Ноябрь

Трудно поверить, что хитовый южнокорейский сериал "Игра в кальмара" вышел на экраны всего два года назад. Честно говоря, мы до сих пор не можем оправиться от травмы.

456 игроков поборются за ошеломляющий приз в размере 4,56 млн долларов (около 4,2 млн. евро) - самый большой приз в истории реалити-шоу.

Только без жертв: "Игра в кальмара" снова на Netflix Netflix

Но не волнуйтесь, победитель сможет оставить эту сумму себе, поскольку, в отличие от оригинального шоу, никто не погибнет. По имеющейся информации, задания будут сложными, но не смертельными.

Дикая местность

Где смотреть? Prime Video

Дата выхода? Будет объявлена позднее

Это один из самых долгожданных триллеров года - и не зря.

В главных ролях - Дженна Коулман и Оливер Джексон-Коэн. Фильм рассказывает о взаимоотношениях Оливии и Уилла Тейлоров,идеальной на первый взгляд супружеской пары.

Однако все меняется, когда Лив узнает об измене супруга. Уилл намерен спасти брак и предлагает отправиться в путешествие по национальным паркам Америки. Он даже не подозревает, что Лив разработала коварный план мести.

Эта экранизация бестселлера Б.Э. Джонса будет держать вас в напряжении до самой кульминации.

Локи

Где смотреть? Disney+

Дата выхода? 6 октября (первая серия доступна уже сейчас)

Локи возвращается, нас ждёт новый сезон. Поклонники вселенной Marvel будут в восторге.

История, которую начали рассказывать первом сезоне, продолжится с первой же серии во втором. Роль Локи исполняет Том Хиддлстон.

Tom Hiddleston will reprise his role in series two of Marvel favourite Loki Disney+

В первом сезоне Локи попадает в таинственную организацию «Управление временными изменениями» после того, как он украл Тессеракт, и путешествует во времени, меняя историю.

На этот раз ему предстоит столкнуться с еще большим количеством угроз, включая Канга Завоевателя в исполнении Джонатана Мейджорса и Уробороса, роль которого исполняет лауреат премии "Оскар" Ке Хюи Куан, дебютирующий в Marvel.

Виновники

Где смотреть? Disney+

Дата выхода? Будет объявлена позднее

Фильмы об ограблениях всегда привлекают внимание, и этот сериал, похоже, не будет исключением.

Кто убийца? В какой серии вы сможете его угадать? Disney+

В этой восьмисерийной криминальной комедии с участием неподражаемых Джеммы Артертон и Эдди Иззарда членов банды преступников одного за другим убивает неизвестный.

Зрителям предлагают угадать, кто и почему противостоит группировке. Может быть, убийца - предатель из их рядов или тайный враг? Нам самим не терпится узнать!