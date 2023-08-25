By Euronews

Датский режиссер Ларс фон Триер защищает свое неоднозначное высказывание "Жизни русских тоже важны!", сделанное из-за передачи Данией Украине истребителей F-16. "Выбор между палачом и жертвой превращается в трагедию, когда художник выбирает сторону палача", - с сожалением констатируют в Украине

Знаменитый датский режиссер Ларс фон Триер, известный своими неоднозначными высказываниями, не отказывается от своей позиции, связанной с публикацией в соцсетях поста, критикующего передачу Данией в дар Украине истребителей F-16.

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Ветеран-провокатор, создавший фильм "Танцующая в темноте", получивший Золотую пальмовую ветвь, а также такие картины, как "Меланхолия" и "Нимфоманка", написал на этой неделе в Instagram после визита президента Украины Владимира Зеленского в Данию: "Жизни русских тоже важны!"

Пост фон Триера был адресован "господину Зеленскому, господину Путину и не в последнюю очередь госпоже Фредериксен (которая вчера, как влюбленная без памяти, позировала в кабине одной из самых страшных машин для убийства нашего времени, ухмыляясь от уха до уха)". "Жизни русских тоже важны! С наилучшими пожеланиями, Ларс".

Сообщение режиссера привлекло внимание российских и украинских СМИ.

Пост фон Триера был репостнут в Twitter/X Алексеем Даниловым, главой Совета национальной безопасности и обороны Украины, который написал: "Война - это не кино, где актеры играют в жизнь и смерть. За каждым живым российским террористом стоит мертвый украинец".

"Выбор между палачом и жертвой превращается в трагедию, когда художник выбирает сторону палача, - считает Данилов. - Украина живет не в абстракции, а в жестокой реальности, в которой русские - убийцы. Простой совет известному режиссеру: представьте, что на ваш город каждый день летит русская ракета, что у вас убили отца или мать, увезли в Россию внука, что русский мародер изнасиловал вашу жену, а потом сжег ваш дом. В этом случае абстракция лицемерного "гуманизма" приобретает совсем другие черты - реальной, а не выдуманной жизни".

Защищая свои высказывания, 67-летний режиссер продолжил: "Я просто констатировал очевидное: все жизни в этом мире имеют значение! Забытая фраза, кажется, из тех времен, когда пацифизм был добродетелью".

В интервью датской газете Politiken преподаватель университета Якоб Бэк Кристенсен заявил, что Россия встретит первый пост фон Триера "с распростертыми объятиями".

"Он поддерживает идею о том, что Россия не является бессердечным агрессором и что это легитимный конфликт, в котором Россия так же несчастна, как и в случае с потерями", - сказал исследователь социальных сетей.

На прошлой неделе датский режиссер также попал в заголовки газет, выложив в Instagram видеоролик, в котором он рассказывает о своем желании найти "девушку и музу".

В ролике он сказал: "Я не знаю, во что я ввязался на этот раз. Поэтому, прежде чем я утону в самодовольной рекламе, позвольте мне прояснить несколько моментов. Мне 67 лет. У меня болезнь Паркинсона, ОКР и на данный момент контролируемый алкоголизм. Короче говоря, если повезет, у меня еще должно остаться несколько приличных фильмов. Все это - в качестве старого доброго объявления, в котором я, не имея ни малейшего представления о социальных сетях, ищу девушку/музу. И несмотря на все нытье, я все еще настаиваю на том, что в хороший день, в правильной компании, я могу быть вполне очаровательным партнером. Спасибо за ваше бесконечное терпение".

Известному своим мрачным чувством юмора, фон Триеру скандалы не чужды - так, в 2011 году на Каннском кинофестивале во время пресс-конференции, посвященной фильму "Меланхолия", он заявил, что "понимает" Гитлера. Тогда он был исключен из числа участников фестиваля, а затем в отношении него датская полиция начала расследование. Позже он извинился за это высказывание.

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В 2017 году актриса и музыкант Бьорк, которая снималась у фон Триера в музыкальном фильме 2000 года "Танцующая в темноте", обвинила режиссера в сексуальных домогательствах.