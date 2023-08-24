В Италии продолжается череда случаев культурного вандализма

Директор флорентийской галереи Уффици призвал к суровому наказанию вандалов, нарисовавших граффити на внешних колоннах коридора Вазари, соединяющего знаменитый музей с Садами Боболи.

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Министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано сообщил, что предполагаемые вандалы уже выявлены полицией, но не назвал имена подозреваемых.

Итальянское информационное агентство ANSA сообщило, что карабинеры нашли двух немецких туристов, отдыхавших во Флоренции, которые подозреваются в том, что начертали на колоннах название немецкого футбольного клуба.

Расследование продолжается, о задержаниях пока не сообщается.

"Подобные действия не должны оставаться безнаказанными, - говорится в заявлении министра. - Пусть справедливость восторжествует".

Санджулиано сказал, что вандалы "должны понять, что даже маленькая царапина отныне будет преследоваться по закону".

Согласно итальянскому законодательству, осужденный за "ущерб при отягчающих обстоятельствах", который может быть применен к случаю вандализма, рискует получить тюремный срок до 3 лет.

Итальянская полиция изучила видеозаписи, чтобы установить виновных в нанесении граффити, которое появилось за одну ночь на стороне коридора длиной около километра, обращенной к реке Арно.

"Очевидно, что это не пьяная выходка, а преднамеренный акт", - заявил директор Уффици Эйке Шмидт в своем заявлении. Он призвал к жестким санкциям в отношении виновных, заявив, что в США подобные случаи могут повлечь за собой тюремное заключение сроком на 5 лет.

"Хватит символических наказаний и выдуманных смягчающих обстоятельств. Нам нужен жесткий кулак закона", - сказал Шмидт.

Граффити, нарисованные на внешних колоннах коридора Вазари Gallerie degli Uffizi via AP

Политические и культурные деятели осудили граффити, ставшие последними в череде громких актов вандализма, направленных против итальянских памятников, включая Колизей в Риме и миланскую Галерею Виктора Эммануила II.

А в начале месяца группа молодых немецких туристов была обвинена в разрушении ценной статуи итальянского фонтана XIX века - на кадрах видеонаблюдения было видно, как они опрокинули фигуру, позируя для фотосъемки.

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Мэр Флоренции Дарио Нарделла пообещал провести полное расследование, чтобы выявить виновных в "позорном акте вандализма" в коридоре Вазари.

Воздушный коридор, спроектированный Джорджо Вазари, был создан по заказу герцога Козимо Медичи в 1565 году, чтобы великие князья могли безопасно перемещаться из Палаццо Питти в резиденцию правительства в Палаццо Веккьо.