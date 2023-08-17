Британский музей: кража из запасника, под подозрением служащий

Британский музей вместе с полицией расследует кражу из запасника. Под подозрением - один из сотрудников.

Британский музей уволил одного из сотрудников и ввел "чрезвычайные меры" безопасности после того, как обнаружил пропажу предметов из своей коллекции.

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Речь идет об экспонатах 15-19 веков, среди них - золотые изделия, украшения с полудрагоценными камнями и стекло.

С уволенным сотрудником музей будет разбираться через суд, к расследованию подключены полицейские из отдела по борьбе с экономическими преступлениями.

Известно, что большая часть пропавших предметов в запаснике. Судя по всему, кража была осуществлена в начале года.