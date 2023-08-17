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Иранского режиссера приговорили к тюрьме за показ фильма в Каннах

Саид Рустаи
Саид Рустаи Авторское право Daniel Cole/Copyright 2022 The AP. All rights reserved
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Тегеранский революционный суд признал режиссера Саида Рустаи виновным в содействии пропаганде против религиозных законов Ирана.

Иранский режиссер Саид Рустаи приговорен судом к шести месяцам тюрьмы за продемонстрированный в Каннах фильм "Братья Лейлы".

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На кинофестивале 2022 года лента боролась за "Золотую пальмовую ветвь". В картине были кадры антиправительственных акций.

Тегеранский революционный суд признал кинематографиста виновным в содействии пропаганде против религиозных законов Ирана. 

Рустаи предстоит пробыть в тюрьме не весь срок, а десять дней, поскольку остальная часть приговора приостановлена на пять лет. Схожее наказание получил и продюсер картины Джавад Норузбеги.

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