Ледяной человек Эци оказался потомком мигрантов из Малой Азии

Новый анализ ДНК ледяного человека Эци, самой древней человеческой мумии, обнаруженной в Европе, позволил узнать новые интересные подробности о том, как он выглядел на самом деле. Похоже, "балканский маршрут" миграции в Европу существовал еще 5 тысяч лет назад

Через три десятилетия после того, как туристы случайно обнаружили в итальянских Альпах ледяную мумию человека эпохи медного века Эци, ученые вновь обратились к его ДНК, чтобы составить более точное представление о древнем охотнике.

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Новый уточненный геном древнего человека, извлеченный из тазобедренной кости Эци, позволяет по-новому взглянуть на его реальный облик.

В отличие от традиционных представлений о нем как о человеке с длинными всклокоченными волосами и бледной кожей, новый анализ показывает, что у него, скорее всего, было очень мало волос на голове, темные глаза и гораздо более темная кожа, чем считалось ранее.

Исследование также показало, что Эци в основном происходил от земледельцев из современной Турции.

Кем был "ледяной человек" Эци?

Мемориал Эци в итальянских Альпах AP Photo

В сентябре 1991 года в Эцтальских Альпах, итальянской долине, расположенной недалеко от границы с Австрией, немецкие пешие туристы наткнулись на потрясающую находку: замерзший труп, застрявший во льду.

Останки принадлежали человеку, погибшему около 5400 лет назад от удара стрелы в спину.

Рядом с телом были обнаружены остатки одежды и снаряжения: медный топор, лук и шапка из медвежьей шкуры.

Находка ледяного человека, прозванного Эци по имени долины, где он был найден, поразила воображение всего мира, открыв уникальные сведения о древних европейских цивилизациях и предоставив ученым беспрецедентный доступ к прошлому.

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Загадка, связанная с его насильственной смертью, его личностью и обстоятельствами его пребывания на горном перевале, вызвала интригу, выходящую далеко за рамки археологии.

С 1998 года его тело хранится в специальной холодильной камере в археологическом музее Южного Тироля в итальянском Больцано.

Каково значение новых открытий?

Статуя, изображающая "ледяного человека" Эци, выставлена ​​в Археологическом музее Больцано AFP

Результаты анализа более раннего вариант генома Эци были опубликованы в 2012 году. С тех пор исследования древних ДНК продвинулись далеко вперед, поэтому ученые решили еще раз взглянуть на гены ледяного человека, пояснил автор исследования Йоханнес Краузе, генетик из немецкого Института эволюционной антропологии имени Макса Планка.

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Обновленный геном "позволяет глубже понять историю этой мумии", - сказал Андреас Келлер из Саарского университета Германии, который работал над предыдущей версией, но не принимал участия в последнем исследовании.

Судя по новому геному, внешний вид Эци в момент его смерти в возрасте около 45 лет, был очень похож на то, как мумия выглядит сегодня.

"Он темный, и на нем не так много волос", - рассказал автор исследования Альберт Цинк, руководитель Института изучения мумий при Eurac Research в Италии.

Художественная реконструкция внешности Эци на основе новых открытий Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology

Ранее ученые считали, что при жизни "ледяной человек" был светлокожим и более волосатым, но его мумифицированный труп изменился с течением времени. По словам Цинка, его происхождение позволяет предположить, что он жил среди изолированной популяции в Альпах.

Большинство современных европейцев имеют смесь генов трех групп: земледельцев из Анатолии, западных охотников-собирателей и скотоводов с востока. Но 92% предков Эци принадлежали только к анатолийским земледельцам, без особого смешения с другими группами.

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Посмотрите видеоролик выше, чтобы взглянуть на место, где находится "ледяной человек" Эци.