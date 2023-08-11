В FIFA 23 обновлена фигурка защитницы сборной Марокко Нухайлы Бензина, которой добавили хиджаб после того, как на женском чемпионате мира по футболу она вышла на поле в головном платке. Но почему хиджаб остается столь спорной темой в футболе?

Член женской сборной Марокко Нухайла Бензина первой в истории чемпионатов мира приняла участие в матче в хиджабе.

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Она провела в головном уборе всю игру против команды Южной Кореи во втором туре группового этапа.

В последнем обновлении для игры FIFA 23 компания Electronic Arts обновила модель Нухайлы Бензина, добавив ей хиджаб.

Женские сборные команды впервые появились в FIFA 2016, а видеоигра этого года стала первой игрой, в которую также вошли женские клубные команды.

"Мы хотим привлечь не 150 млн поклонников этой игры, которые у нас есть сейчас, а миллиард, - сказал вице-президент и исполнительный продюсер Electronic Arts Джон Шепард. - Мы хотим, чтобы эта игра и этот бренд, этот клуб, эта экосистема принимали всех".

Однако следующая игра от EA не будет называться FIFA. Она выйдет под новым названием EA Sports FC 24 после проблем с повторным получением лицензии Международной федерации футбола. По имеющимся данным, в игре EA Sports FC 24 будут в режиме Ultimate Team пользователи смогут составлять команды, состоящие как из мужчин, так и из женщин.

Хиджаб в футболе остается спорным вопросом

Фигурка Нухайлы Бензина в игре FIFA 23 Electronic Arts

Ношение головных уборов по религиозным причинам на матчах было разрешено только в 2014 году, когда ФИФА обновила свои правила в отношении хиджабов. Ранее платок был запрещен из-за опасений, что он может стать причиной травм.

Бензина, выступающая за марокканский клуб ASFAR, а также за национальную сборную, регулярно надевала платок во время проходящего в Новой Зеландии и Австралии женского чемпионата мира.

Несмотря на официальное разрешение, 25-летняя защитница подверглась критике за то, что решила выступать в хиджабе. Журналист Филипп Гибер назвал это решение "невероятно регрессивным", а французское спортивное издание L'Equipe заявило, что "позиция ФИФА не совпадает с позицией Франции".

Женская сборная Ирана по футболу, 2007 год MOHAMMAD ABU GHOSH / AP

В июне 2023 г. высший административный суд Франции поддержал запрет на ношение футболистками хиджабов, после того как этот вопрос был поднят политиками, которые считают эту меру необходимой для соблюдения религиозного нейтралитета.

"Спортивные федерации, задачей которых является обеспечение нормального функционирования общественных служб... могут предъявлять к своим игрокам требование нейтралитета во время соревнований и спортивных мероприятий, чтобы гарантировать нормальное проведение матчей и исключить любые столкновения", - говорится в заявлении Конституционного совета Франции.

Он признал "уместным и соразмерным" правило Французской федерации футбола, запрещающее "любые знаки или одежду, явно демонстрирующие политическую, философскую, религиозную или профсоюзную принадлежность" во время игры.

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Группа футболисток-мусульманок Hijabeuses ("Носительницы хиджаба") инициировала иск против правил ФФФ.

В преддверии вынесения решения судьи оказались под политическим давлением, так как основные партии пытаются противостоять ультраправым, набирающим большие обороты в опросах.

Французская концепция laïcité (светскости) остается во Франции чувствительной темой, защитники которой представляют ее как способ обеспечения религиозного нейтралитета государства, а критики - как "политику собачьего свистка" против этнических и религиозных меньшинств, в первую очередь мусульман.

Решение о сохранении запрета на ношение хиджаба подверглось критике, поскольку это решение фактически лишает женщин в хиджабах права играть, судить и участвовать в футбольных матчах любого уровня.

Сборная Марокко покидает чемпионат мира после поражения от Франции со счетом 0:4.

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Завтра, 12 августа, французская команда сыграет с Австралией в четвертьфинале.