Говорим о плохом вкусе...

Заведение быстрого питания Honky Donky в аргентинском городе Рафаэла убрало из меню бургер "Анна Франк" и жареный картофель "Адольф" после реакции местной еврейской общины.

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Представители общины выразили свое "возмущение и отвращение", пригрозив подать против ресторана судебный иск.

"Принимая во внимание тот факт, что в одном из ресторанов быстрого питания нашего города для названия своей продукции используются имена Анны Франк и Адольфа, еврейская община Рафаэлы выражает свое глубочайшее отвращение и возмущение, заявляя, что мы предпримем соответствующие юридические действия", - говорится в заявлении общины.

На этом дело не закончилось.

Среди других видов картофеля фри по-прежнему предлагаются "Бенито", "Чингисхан" и "Мао", названные соответственно в честь итальянского фашистского лидера, монгольского завоевателя и экс-руководителя КНР.

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Обратите внимание, что они даже не смогли правильно написать имя Чингисхана (верное написание на латинице Genghis).

После жалобы ресторан больше не будет предлагать блюда, названные в честь Анны Франк и Адольфа Гитлера, его руководство принесло извинения в социальных сетях.

Бургер "Анна Франк" переименован в честь Анны Болейн, второй жены английского короля Генриха VIII, которая была обезглавлена. Ресторан также сообщил, что в ближайшее время он добавит в меню новые бургеры и картофель фри, названные в честь таких известных личностей, как Ганди, мать Тереза, Мартин Лютер Кинг-младший и Далай-лама.

Как вдохновляюще.

Будем надеяться, что они смогут написать названия блюд без ошибок. Или вообще откажутся от этой странной концепции.

Аргентине, и без того имеющей репутацию убежища для нацистов после Второй мировой войны, такие скандалы ни к чему. После поражения Германии в 1945 году президент Аргентины Хуан Перон поручил своей разведывательной службе организовать пути отхода для некоторых нацистов, особенно тех, кто обладал научно-техническими знаниями. Среди тысяч бежавших в Аргентину нацистских преступников были один из организаторов Холокоста Адольф Эйхман и доктор Йозеф Менгеле, проводивший медицинские эксперименты на заключенных Освенцима.