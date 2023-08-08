The CUBE: Вывезены ли православные реликвии для продажи на аукционе в Париже?

В программе The CUBE мы разбираемся с очередным фейком, связанным с войной в Украине.

Некоторые пользователи социальных сетей утверждают, что драгоценные произведения искусства были украдены, чтобы продать их на Западе для сбора средств на нужды украинской армии.

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Давайте разберемся, что за этим стоит.

Многие пользователи социальных сетей распространили этот рекламный плакат, якобы рекламирующий продажу реликвий из украинского монастыря Киево-Печерской лавры, организованную французским аукционным домом Osenat.

На плакате сообщается, что мероприятие состоится 1 октября 2023 года.

Основанный в XI веке монастырь является одним из крупнейших в Украине и, по данным ЮНЕСКО, одним из важнейших центров христианского паломничества в мире.

После вторжения российских войск в Украину киевские власти начали принимать жесткие меры в отношении православной церкви из-за ее исторических связей с Москвой.

Патриарх Кирилл активно поддерживает президента России Владимира Путина в войне, а представителей церкви на Украине обвиняют в распространении прокремлевской пропаганды.

Одним из распространенных и ложных пророссийских заявлений является утверждение о том, что президент Украины Владимир Зеленский продает исторические произведения искусства своим союзникам, чтобы собрать средства на защиту Украины.

Мы связались с аукционным домом Osenat, в котором якобы размещен рекламный плакат, но они не ответили на наш запрос вовремя.

Однако в интервью агентству Reuters представитель компании заявил, что эта информация "абсолютно ложная", добавив: "Такого аукциона, который описан на этой картинке, не будет".

Заглянув на сайт компании, мы не нашли ни одного предстоящего мероприятия, в котором бы упоминались украинские артефакты.

Следующий аукцион с участием отдела русского искусства запланирован на 24 сентября, а не на 1 октября.

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Более того, единственный аукцион, запланированный на 1 октября, - это продажа версальской мебели.

Проведя обратный поиск изображений, мы обнаружили, что рекламный щит на самом деле был отфотошоплен.

Оригинальное изображение - вот это, и это стоковая фотография щита наружной городской рекламы на сайте Freepik.

Как видите, и сам рекламный щит, и фон зданий совпадают.

Более подробную информацию о фактах и расследованиях можно найти на нашем сайте euronews.com