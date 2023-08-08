Фотограф Брайан Рэндалл долгое время боролся с редким и тяжёлым заболеванием. Семья держала это в тайне от общественности и СМИ.

В семье голливудской актрисы Сандры Буллок произошла трагедия: на 58-м году жизни скончался её спутник Брайан Рэндалл после продолжительной болезни. Он страдал от бокового амиотрофического склероза. Это редкое, неизлечимое заболевание.

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Близкие опубликовали следующее заявление: "С глубокой печалью мы сообщаем, что 5 августа Брайан Рэндалл мирно скончался после трёхлетней борьбы с БАС", добавив: "Брайан изначально решил хранить это в тайне, и те из нас, кто заботился о нём, сделали всё возможное, чтобы выполнить его просьбу".

Семья Рэндалла также поблагодарила врачей, которые помогали ему бороться с заболеванием, и попросила об уединении.

Пара познакомилась в 2015 году и почти сразу стала вместе появляться на публике Raymond Hall/Getty

Сандра Буллок пока не делала комментариев по поводу кончины возлюбленного.

Пара познакомилась в 2015 году, когда Рэндалл фотографировал день рождения сына актрисы Луиса. В том же году они впервые появились на публике вместе - на свадьбе Дженнифер Энистон и Джастина Теру.

Официально брак Рэндалл и Буллок так и не зарегистрировали. Оскароносная актриса объясняла это так:

"Я знаю, что такое развод. И я нашла любовь всей своей жизни. У нас двое прекрасных детей, нет, трое - у Брайана есть дочь. И лучше ничего не может быть. Не хочу говорить, чтобы все поступали так же, но мне не нужен штамп в паспорте, чтобы быть преданным партнёром и заботливой мамой. Мне не надо делать напоминаний, чтобы я была рядом в тяжёлые времена".

Родом из Портленда, штат Орегон, Рэндалл был профессиональным фотографом, основал компанию Bryan Randall Photography, которая специализируется на портретной съёмке и съёмке на природе.

Рэндалл и Буллок прожили вместе 8 лет, так и не зарегистрировав официально брак. Jackson Lee/Getty

До того он был успешной моделью, участвовал в рекламных кампаниях для таких известных брендов, как Yves Saint Laurent и Hugo Boss, сотрудничал с элитными журналами, среди которых Vogue Paris и Harper's Bazaar Singapore.

БАС, известный также как болезнь Лу Герига, поражает нервные клетки головного и спинного мозга человека, вызывает отмирание мышц, и в последствии паралич. Лекарства от этого редкого заболевания до сих пор не существует.