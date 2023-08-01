Актер Ангус Клауд скончался в возрасте 25 лет

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Звезда сериала "Эйфория" Ангус Клауд умер в 25 лет. Он тяжело переживал смерть отца, которого похоронил на прошлой неделе в Ирландии

Американский актер Ангус Клауд, звезда сериала "Эйфория", умер в возрасте 25 лет в своем доме в Окленде в штате Калифорния.

Причина смерти не называется. Сообщается, что актер тяжело переживал смерть отца, которого похоронил на прошлой неделе в Ирландии.

Клауд сыграл наркоторговца Феско в 17 эпизодах популярной драмы HBO.

В заявлении семьи говорится: "Ангус открыто говорил о своих проблемах с психическим здоровьем, и мы надеемся, что его уход станет напоминанием другим о том, что они не одиноки и не должны страдать молча".