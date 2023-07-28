Ученые раскрыли тайну захоронения на британском архипелаге Силли. Человек, в 2000-летнем захоронении которого были найдены и меч, и зеркало, был женщиной. Исследователи уверены в этом на 96%.
Исследователи из организации Historic England разгадали тайну, десятилетиями окружавшую 2000-летнее захоронение на архипелаге Силли.
Захоронение, обнаруженное на живописном острове Брайер в 1999 году, десятилетиями озадачивало археологов своим уникальным содержимым — рядом с человеческими останками были найдены и зеркало, и меч.
Обычно в Западной Европе железного века того же периода мечи ассоциировались с мужскими погребениями, а зеркала — с женскими.
Но в этом захоронении были найдены оба предмета.
Прорыв в решении этой загадки связан с передовыми научными достижениями, в первую очередь со сложной методикой, разработанной специалистами Калифорнийского университета в Дэвисе, которая в конечном итоге дает убедительный ответ — погребенный, скорее всего, был женщиной.
Уникальное захоронение, не соответствующее гендерным нормам
Специалисты Historic England исследовали зубную эмаль — самое прочное и устойчивое вещество человеческого организма, которое содержит белки, связанные с X- или Y-хромосомой.
Извлекая следы этих белков из мельчайших кусочков сохранившейся зубной эмали, исследователи с вероятностью в 96% определили, что захороненный человек был женщиной.
Убедительность этого результата, несмотря на разрушенные кости, открывает возможности для дальнейшего изучения других плохо сохранившихся захоронений.
Профессор Глендон Паркер, известный эколог-токсиколог из Калифорнийского университета в Дэвисе, отметил новаторский характер полученных результатов, намекнув на возможные открытия, скрытые в других археологических памятниках.
"Учитывая разрушенное состояние костей, получение столь четкого результата просто поразительно. Это заставляет задуматься о том, что может быть обнаружено при повторном исследовании других плохо сохранившихся захоронений", — отметил он.
Значение нового открытия
Помимо того, что эта находка разрешила давние споры вокруг обитательницы захоронения, она дает редкое представление о роли женщин в Британии железного века — времени, отмеченном межобщинными конфликтами и военными действиями.
В эту эпоху они сводились в основном к внезапным налетам на вражеские поселения, и содержимое могилы дает ценные сведения о возможном участии женщин в таких действиях.
Зеркала, помимо практического применения, имели и символическое значение, а также служили средством подачи сигналов и связи во время нападений. Они также имели ритуальное значение, позволяя общаться со сверхъестественным миром для обеспечения успеха набега или очищения вернувшихся воинов.
Доктор Сара Старк, биолог по скелетам человека из Historic England, подчеркивает важность содержимого захоронения для понимания роли женщины-воина в железном веке.
"Хотя мы не можем до конца понять символику предметов, найденных в могилах, сочетание меча и зеркала говорит о том, что эта женщина имела высокий статус в своей общине и, возможно, играла руководящую роль в местных военных действиях, организуя или возглавляя набеги на конкурирующие группы", — говорит она.
Это может свидетельствовать о том, что участие женщин в набегах и других видах насилия было более распространено в обществе железного века, чем мы считали ранее, и могло заложить основу для появления таких лидеров, как Боудикка", — добавляет Сара Старк.
Меч и зеркало, найденные в захоронении на острове Брайер, выставлены в музее архипелага Силли.