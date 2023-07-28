Ученые раскрыли тайну захоронения на британском архипелаге Силли. Человек, в 2000-летнем захоронении которого были найдены и меч, и зеркало, был женщиной. Исследователи уверены в этом на 96%.

Исследователи из организации Historic England разгадали тайну, десятилетиями окружавшую 2000-летнее захоронение на архипелаге Силли.

Захоронение, обнаруженное на живописном острове Брайер в 1999 году, десятилетиями озадачивало археологов своим уникальным содержимым — рядом с человеческими останками были найдены и зеркало, и меч.

Обычно в Западной Европе железного века того же периода мечи ассоциировались с мужскими погребениями, а зеркала — с женскими.

Но в этом захоронении были найдены оба предмета.

Прорыв в решении этой загадки связан с передовыми научными достижениями, в первую очередь со сложной методикой, разработанной специалистами Калифорнийского университета в Дэвисе, которая в конечном итоге дает убедительный ответ — погребенный, скорее всего, был женщиной.

Уникальное захоронение, не соответствующее гендерным нормам

Меч, найденный в захоронении на острове Брайер, недалеко от побережья Корнуолла Credit: The Historic England Archive, Historic England

Специалисты Historic England исследовали зубную эмаль — самое прочное и устойчивое вещество человеческого организма, которое содержит белки, связанные с X- или Y-хромосомой.

Извлекая следы этих белков из мельчайших кусочков сохранившейся зубной эмали, исследователи с вероятностью в 96% определили, что захороненный человек был женщиной.

Убедительность этого результата, несмотря на разрушенные кости, открывает возможности для дальнейшего изучения других плохо сохранившихся захоронений.

Бронзовое зеркало, найденное в захоронении на острове Брайер Credit: Isles of Scilly Museum Association

Профессор Глендон Паркер, известный эколог-токсиколог из Калифорнийского университета в Дэвисе, отметил новаторский характер полученных результатов, намекнув на возможные открытия, скрытые в других археологических памятниках.

"Учитывая разрушенное состояние костей, получение столь четкого результата просто поразительно. Это заставляет задуматься о том, что может быть обнаружено при повторном исследовании других плохо сохранившихся захоронений", — отметил он.

Значение нового открытия

Рукоятка меча, найденного в захоронении на острове Брайер Credit: The Historic England Archive, Historic England

Помимо того, что эта находка разрешила давние споры вокруг обитательницы захоронения, она дает редкое представление о роли женщин в Британии железного века — времени, отмеченном межобщинными конфликтами и военными действиями.

В эту эпоху они сводились в основном к внезапным налетам на вражеские поселения, и содержимое могилы дает ценные сведения о возможном участии женщин в таких действиях.

Зеркала, помимо практического применения, имели и символическое значение, а также служили средством подачи сигналов и связи во время нападений. Они также имели ритуальное значение, позволяя общаться со сверхъестественным миром для обеспечения успеха набега или очищения вернувшихся воинов.

Захоронение перед его раскопкой Credit: Cornwall Archaeology Unit

Доктор Сара Старк, биолог по скелетам человека из Historic England, подчеркивает важность содержимого захоронения для понимания роли женщины-воина в железном веке.

"Хотя мы не можем до конца понять символику предметов, найденных в могилах, сочетание меча и зеркала говорит о том, что эта женщина имела высокий статус в своей общине и, возможно, играла руководящую роль в местных военных действиях, организуя или возглавляя набеги на конкурирующие группы", — говорит она.

Это может свидетельствовать о том, что участие женщин в набегах и других видах насилия было более распространено в обществе железного века, чем мы считали ранее, и могло заложить основу для появления таких лидеров, как Боудикка", — добавляет Сара Старк.

Меч и зеркало, найденные в захоронении на острове Брайер, выставлены в музее архипелага Силли.