Умер культовый американский певец Тони Беннетт

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В США 97-м году жизни скончался Тони Беннетт, последний из великих салунных певцов середины XX века

В США в пятницу на 97-м году жизни скончался американский эстрадный певец традиционной свинговой и поп-музыки с элементами джаза, лауреат Гершвиновской премии 2017 года Тони Беннетт.

Выдающийся и нестареющий исполнитель, чья преданность классическим американским песням и умение создавать новые стандарты, такие как "I Left My Heart In San Francisco", обеспечили ему карьеру длиной в несколько десятилетий, которая принесла ему целую плеяду поклонников и глубокое уважение коллег по цеху - от Фрэнка Синатры до Леди Гаги.

Достигнув огромной популярности в начале 1950-х годов, Беннетт стал терять публику с наступлением эры рок-музыки. Его отличие от других кумиров предрок-н-ролльной эпохи состоит в том, что он дождался возвращения интереса к традиционной эстраде и оказался в состоянии пожать плоды этих перемен.

В конце 1980-х и в 1990-е годы Беннетт постепенно наверстал упущенную славу, расширяя свою аудиторию за счёт молодого поколения и сохраняя приверженность традиционному стилю эстрадного пения.

Последний из великих салунных певцов середины XX века, Беннетт часто говорил, что его жизненной целью было создание "каталога хитов, а не хитовых записей". Он выпустил более 70 альбомов, которые принесли ему 19 конкурсных "Грэмми".

Как сообщается, Тони Беннетт умер в своем родном городе Нью-Йорке. Конкретная причина смерти не называлась. В 2016 у него была диагностирована болезнь Альцгеймера.