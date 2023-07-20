"Расширяя границы": новые роли Сони Йоничевой

От возлюбленной поэта-революционера до легендарной Мадам Баттерфляй: в этом сезоне болгарская сопрано готовилась к двум новым постановкам. Её направляли рукописные ремарки великого Пуччини.

Она одна из самых выдающихся сопрано современности – Соня Йончева талантливо воплощает на сцене ярких и страстных героинь. Болгарская дива исполнит ведущие партии в двух постановках на сцене Ла Скала и Венской оперы. Как звёздной певице удаётся вжиться в роль?

"Я разучиваю партитуры в одиночестве. Мне нравится этот процесс. Знаете, я прихожу в свою маленькую студию, играю партитуру. Фортепиано мне очень помогает, это очень интимный момент", – рассказала певица Euronews.

Новая драматическая партия Йончевой – Мадлен де Куаньи, главная героиня оперы Умберто Джордано "Андре Шенье".

Мадлен абсолютно нечего терять, она говорит: “Я приношу несчастье всем, кто меня любит”. Это очень сильно. Соня Йончева сопрано

"Домашняя" репетиция сопрано. Euronews

За две недели до премьеры артистка жила репетициями. Одним из важных постановочных этапов сталаSitzprobe, что в переводе с немецкого означает "сидячая репетиция".

"Это возможность для исполнителей впервые услышать оркестровый аккомпанемент, погрузиться в эту удивительную стихию, почувствовать магию оперы, – говорит дирижёр Марко Армилиато. – Когда музыканты играют вживую, певцы поют вживую, создаётся магия. "Зиц-проба", она же prova all'italiana – способ увидеть, какие очертания принимает замысел композитора".

Оперная дива согласна с маэстро: "Когда вы находитесь на сцене и видите оркестр, это бесценно. Такого эффекта на за что не достичь, если вы просто работаете в студии, тестируете разные способы дыхания".

Репетиция – это "безопасное пространство", поэтому мы можем позволить друг другу делать ошибки, не быть идеальными. Соня Йончева сопрано

Следующий этап – сценические прогоны, знакомство с декорациями, отработка выхода на сцену и ухода за кулисы.

Либретто основано на истории французского поэта и революционера Андре Шенье (1762 – 1794), который влюбляется в Мадлен. Но их любовь обречена на трагический финал. "Героиня впечатляет меня, – признаётся Йончева, – е_ё чистая любовь и жертвенность._Она любит приговорённого к гильотине Андре всем сердцем и предпочитает смерть жизни без любимого. Её казнят вместе с ним".

Соня Йончева исполняет арию Мадлен де Куаньи La mamma morta из оперы "Андре Шенье", акт третий. Euronews

Премьера шедевра итальянского композитора-вериста Умберто Джорджано состоялась в 1896 году в одном из самых престижных оперных театров мира – Ла Скала, – на сцене которого блистали самые великие.

Мировой центр оперы занимает особое место и в сердце Сони Йончевой: именно здесь она выиграла суперпрестижную "Опералию" в поворотном для её карьеры 2010 году.Сегодня она входит в топ классических исполнителей. Её ангажементы включали самые сложные оперные партии.

Вечер премьеры дива сравнивает с затишьем перед бурей...

Мне недостаёт терпения. С самого утра я мечтаю выйти на сцену, исполнить мою партию и наконец-то отдохнуть. Работать над воплощением нового для себя персонажа, особенно в таком месте, как Ла Скала, – это колоссальная ответственность. Все слышали арии оперы “Андре Шенье” в исполнении других звёзд. Поэтому нужно представить нечто новое, спеть ярко и красиво. Соня Йончева сопрано

"Трудно скрыть слёзы"

После нескольких недель выступлений в Милане прима готовится к следующему этапу, вершине сопранового репертуара – "Мадам Баттерфляй" Джакомо Пуччини.

В поиске вдохновения она посетила сокровищницу итальянской оперы – архив Ricordi, основанный издателем Джованни Рикорди в 1808 году. От Верди до Россини и Пуччини – это самая большая частная музыкальная коллекция в мире. В 1994 году архив был приобретён медиагруппой Bertelsmann, которая с тех пор заботится о сохранении этого уникального наследия. С 2003 года он размещается в миланском палаццо Брера.

Вот что говорит исполнительный директор архива Пьерлуиджи Ледда: "Каталог Пуччини, пожалуй, самый полный. У нас есть партитуры с автографами, а также эскизы костюмов и сценографии мировых премьер его опер. Так что мы действительно можем проследить процесс создания шедевров".

"Все эти исторические документы поражают воображение, каждый из них будто вступает с нами в диалог. Пуччини помечал в партитуре всё, что происходило на сцене. Этому он научился у Верди", – поясняет архивист Мария Пиа Феррарис

Всё готово для действия, "пением отправляемого". Euronews

Мы отправляемся из Милана в Вену, где Соня Йончева перевоплотится в образ легендарной гейши Чио-Чио-Сан, принёсшей себя в жертву безответной любви. Это одна из знаковых ролей в истории мировой оперы.

Мне очень трудно скрыть слезы, когда я изучаю либретто. Я не раз пыталась петь отрывки из "Мадам Баттерфляй" дома. Это всегда производило на меня сильное впечатление, столько эмоций! Соня Йончева сопрано

Йоничева убеждена: для оперной певицы всегда важно расширять границы, включая новые роли в свой репертуар. "Это новые краски, невероятные ощущения!" – говорит она.