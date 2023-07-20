"Расширяя границы": новые роли Сони Йоничевой

От возлюбленной поэта-революционера до легендарной Мадам Баттерфляй: в этом сезоне болгарская сопрано готовилась к двум новым постановкам. Её направляли рукописные ремарки великого Пуччини.
Она одна из самых выдающихся сопрано современности – Соня Йончева талантливо воплощает на сцене ярких и страстных героинь. Болгарская дива исполнит ведущие партии в двух постановках на сцене Ла Скала и Венской оперы. Как звёздной певице удаётся вжиться в роль?
"Я разучиваю партитуры в одиночестве. Мне нравится этот процесс. Знаете, я прихожу в свою маленькую студию, играю партитуру. Фортепиано мне очень помогает, это очень интимный момент", – рассказала певица Euronews.
Новая драматическая партия Йончевой – Мадлен де Куаньи, главная героиня оперы Умберто Джордано "Андре Шенье".
За две недели до премьеры артистка жила репетициями. Одним из важных постановочных этапов сталаSitzprobe, что в переводе с немецкого означает "сидячая репетиция".
"Это возможность для исполнителей впервые услышать оркестровый аккомпанемент, погрузиться в эту удивительную стихию, почувствовать магию оперы, – говорит дирижёр Марко Армилиато. – Когда музыканты играют вживую, певцы поют вживую, создаётся магия. "Зиц-проба", она же prova all'italiana – способ увидеть, какие очертания принимает замысел композитора".
Оперная дива согласна с маэстро: "Когда вы находитесь на сцене и видите оркестр, это бесценно. Такого эффекта на за что не достичь, если вы просто работаете в студии, тестируете разные способы дыхания".
Следующий этап – сценические прогоны, знакомство с декорациями, отработка выхода на сцену и ухода за кулисы.
Либретто основано на истории французского поэта и революционера Андре Шенье (1762 – 1794), который влюбляется в Мадлен. Но их любовь обречена на трагический финал. "Героиня впечатляет меня, – признаётся Йончева, – е_ё чистая любовь и жертвенность._Она любит приговорённого к гильотине Андре всем сердцем и предпочитает смерть жизни без любимого. Её казнят вместе с ним".
Премьера шедевра итальянского композитора-вериста Умберто Джорджано состоялась в 1896 году в одном из самых престижных оперных театров мира – Ла Скала, – на сцене которого блистали самые великие.
Мировой центр оперы занимает особое место и в сердце Сони Йончевой: именно здесь она выиграла суперпрестижную "Опералию" в поворотном для её карьеры 2010 году.Сегодня она входит в топ классических исполнителей. Её ангажементы включали самые сложные оперные партии.
Вечер премьеры дива сравнивает с затишьем перед бурей...
"Трудно скрыть слёзы"
После нескольких недель выступлений в Милане прима готовится к следующему этапу, вершине сопранового репертуара – "Мадам Баттерфляй" Джакомо Пуччини.
В поиске вдохновения она посетила сокровищницу итальянской оперы – архив Ricordi, основанный издателем Джованни Рикорди в 1808 году. От Верди до Россини и Пуччини – это самая большая частная музыкальная коллекция в мире. В 1994 году архив был приобретён медиагруппой Bertelsmann, которая с тех пор заботится о сохранении этого уникального наследия. С 2003 года он размещается в миланском палаццо Брера.
Вот что говорит исполнительный директор архива Пьерлуиджи Ледда: "Каталог Пуччини, пожалуй, самый полный. У нас есть партитуры с автографами, а также эскизы костюмов и сценографии мировых премьер его опер. Так что мы действительно можем проследить процесс создания шедевров".
"Все эти исторические документы поражают воображение, каждый из них будто вступает с нами в диалог. Пуччини помечал в партитуре всё, что происходило на сцене. Этому он научился у Верди", – поясняет архивист Мария Пиа Феррарис
Мы отправляемся из Милана в Вену, где Соня Йончева перевоплотится в образ легендарной гейши Чио-Чио-Сан, принёсшей себя в жертву безответной любви. Это одна из знаковых ролей в истории мировой оперы.
Йоничева убеждена: для оперной певицы всегда важно расширять границы, включая новые роли в свой репертуар. "Это новые краски, невероятные ощущения!" – говорит она.