Джулиан Сэндс: "романтический герой" и "злодей", актёр и кумир своего поколения

Его считали одним из самых разноплановых актёров Голливуда. За плечами у Джулиана Сэндса 40 лет карьеры в кино и на театральной сцене, 150 киноработ.

Власти США подтвердили гибель британского актёра Джулиана Сэндса через пять месяцев после того, как он пропал без вести в горах Калифорнии. Ему было 65 лет.

Сэндс, заядлый турист и альпинист, отправился в поход 13 января близ горы Болди, к востоку от Лос-Анджелеса. С тех пор не выходил на связь.

Всё это время спасатели прочёсывали район, поиски вели при помощи вертолётов, беспилотников. Неоднократно операцию приходилось прерывать из-за опасности схода лавин: зима и весна в этой местности выдались суровыми.

Никаких следов в районе пропажи не нашли. Пока в субботу туристы не наткнулись на человеческие останки. Судмедэксперты установили, что они принадлежат британскому актёру. В полиции уточняют, что вскрытие было проведено, но для установления причины смерти необходима дополнительная экспертиза.

Джулиан Сэндс родился в 1958-ом в местечке Отли в графстве Уэст-Йоркшир. После учёбы в Королевской школе речи и драматургии в Лондоне начал карьеру на сцене и в кино, сыграв небольшие роли в таких фильмах, как “Команда Оксфорда” и “Поля смерти”.

Слава пришла к нему с ролью Джорджа Эмерсона, который влюбляется в Люси Ханичерч (героиню Хелены Бонэм Картер) во время отпуска в Тоскане, в мелодраме "Комната с видом", снятой в 1985 году по одноимённому роману английского писателя Эдварда Форстера.

Лента режиссёра Джеймса Айвори и продюсера Исмаила Мерчанта получила премию Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA за лучший фильм и была номинирована на восемь "Оскаров", выиграв три из них.

Будучи уже известным актёром, Сэндс переехал в США, чтобы продолжить карьеру в Голливуде.

Там его пригласили сняться в фильме ужасов “Чернокнижник” в 1989 году. Ещё через год он воплотил на экране образ энтомолога, специализирующегося на пауках, в знаменитом хорроре Фрэнка Маршалла и Стивена Спилберга “Арахнофобия”. В картине также снимались Джефф Дэниелс и Джон Гудман.

Сэндс отметился работой в многочисленных телесериалах, таких как “24”, “Медичи”, “Смолвиль”, “Декстер”, “Готэм”. Его последним фильмом стала лента 2022 года ”Призраки понедельника".

За 40 лет актёрской карьеры он сыграл в 150 киноработах.

В пятницу семья Сэндса опубликовала своё первое заявление с момента его исчезновения.

"Мы по-прежнему храним Джулиана в наших сердцах со светлыми воспоминаниями о нём как о замечательном отце, муже, исследователе, любителе природы и искусства".

Джулиан Сэндс часто говорил о своей любви к природе. В 2020-ом в интервью газете Guardian в 2020 году на вопрос о том, что делает его счастливым, он ответил: "быть на горной вершине холодным утром". Ещё он признавался, что мечтал покорить Макалу в Гималаях.

У него остались жена, журналистка Евгения Ситковиц, и трое взрослых детей.