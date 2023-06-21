От фестиваля волынщиков в Словакии, до поэтических дуэлей на Кипре. День музыки празднуют в более чем 700 городах 120 стран по всему миру, а в европейских — с особым размахом.

"Музыка везде, музыка повсюду". Каждый год миллионы людей, разделяющие любовь к этому искусству, отмечают Fête de la Musique. На европейском континенте, где зародился праздник четыре десятилетия назад, конечно, сложились давние музыкальные традиции. Но некоторые из них малоизвестны широкой публике, от того не менее уникальные и интересные.

Музыка на дудуке, Армения

Дудук, или армянский гобой, - это духовой инструмент, изготовленный из древесины абрикосового дерева.

Он распространён в Азербайджане, Турции, Грузии и Иране и имеет мягкое, певучее звучание, иногда немного грустное, загадочное.

Дудук считается неотъемлемой частью армянской культуры, символом национальной идентичности армянского народа. Его история уходит корнями во времена древних царей, учёные полагают, что ему около 1500 лет.

Поэтическая дуэль Циаттиста, Кипр

Tsiattista — прародитель современного рэп-баттла.

Это поэтический поединок под звуки скрипки или лютни, в котором поэты-певцы пытаются превзойти друг друга в мастерстве импровизированного песенного речитатива.

Эта греко-кипрская традиция соблюдается на свадьбах, во время застолий, ярмарок и других торжеств.

Чтобы преуспеть в этом деле, нужно хорошо знать обычаи и историю Кипра, её музыкальную культуру, обладать хорошими навыками рифмоплётства, богатый словарный запас и живое воображение.

Игра на волынке, Словакия

На волынке испокон веков играют не только в Шотландии. В Словакии тоже есть свои давние традиции, связанные с этим музыкальным инструментом: это и народные танцы, уникальные техники изготовления самой волынки, песни, исполняемые исключительно под неё.

Волынщики, без преувеличения, есть в каждой общине этой восточноевропейской страны. И ни одно важное событие не обходится без их музыкального участия.

Игра на барабанах и пение инуитов, Гренландия

Хотя Гренландия относится к другому континенту, в геополитическом смысле это часть Европы. Вот почему музыкальные традиции коренного народа инуитов мы также включили в наш список.

Исполняемая сольно или коллективно, эта музыка оживляет праздничные торжества и светские мероприятия, проходящие на острове.

А рождается она так: пританцовывая, барабанщики в такт своим движениям ударяют по инструменту или килаату, как его ещё называют, костью или палочкой из древесины.

Эти мелодичные и монотонные звуки обычно сопровождаются напевами, в которых рассказываются притчи, чаще всего, конечно, о любви.

Фестивали стран Балтии, Эстония, Латвия и Литва

Богатые традиции народной музыки стран Балтии объединяются в масштабных фестивалях раз в пять лет в Эстонии и Латвии и раз в четыре года в Литве.

В этих грандиозных мероприятиях принимают участие до 40 000 исполнителей и хоров, танцоров и танцевальных коллективов. Примечательно то, что большинство из них - любители.

Их репертуар отражает широкий спектр музыкальных традиций народов Прибалтики - от старинных напевов, до современных песен.