Германия поднимает НДС на продукты питания

12 000 немецких ресторанов оказались под угрозой из-за повышения НДС на продукты питания с 7 до 19%.

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12 000 немецких ресторанов оказались под угрозой из-за повышения цен на продукты питания. Они непременно вырастут в январе после восстановления НДС для ресторанов с 7 до 19%. Правительство снизило налог 3 года назад в качестве меры для уменьшения убытков от пандемии, но многие рестораны ещё не оправились от её последствий.

Пищевая промышленность опасается, что покупатели не смогут позволить себе более высокие цены.

Ингрид Хартге, генеральный директор DEHOGA (Немецкая ассоциация отелей и ресторанов):

"Это катастрофа для нашей отрасли, для многих предприятий. Согласно опросу DEHOGA, 12 000 компаний не выживут. Они либо сдадутся, либо обанкротятся".

Германия станет одной из самых дорогих стран Европы по НДС на продукты питания. Больше всего подвержены риску неплатежеспособности независимые и семейные предприятия.В январе этого года многие рестораны вынуждены переложить повышение цен на клиентов.

Сильвия Фолкнер, хозяйка:

"Налог на добавленную стоимость включен. Минимальная заработная плата включена, повышение арендной платы включено. Потому что по-другому это больше не может работать. И тогда возникает вопрос: кто всё ещё может себе это позволить?"

Это последний удар как для ресторанов, так и для клиентов, которые пережили связанный с ковидом карантин и рост цен на электроэнергию, вызванный войной в Украине. Критики говорят, что некоторые социальные слои будут лишены возможности позволить себе питаться вне дома.

Тило Баумерт, технический менеджер и гость ресторана:

"Только готовить дома – это не вариант. Идти в ресторан, быть среди людей приятнее. И поэтому я бы этого придерживался".

Классические немецкие блюда, в том числе шницель и карривурст (культовая закуска из обжаренной и порезанной на кусочки сосиски под томатным соусом с карри), вероятно, подорожают на 2 евро за блюдо.

Во время своей предвыборной кампании в 2021 году Олаф Шольц пообещал сохранить снижение НДС.

Лив Страуд, корреспондент Euronews в Берлине

"Владельцы немецких ресторанов недовольны правительством за нарушение своего обещания снизить налог до уровня 7%. Но повышение затронет только рестораны, подающие еду на тарелках, а не компании, занимающиеся доставкой или выносом. Вопрос остается открытым: будут ли люди в Новом году продолжать питаться вне дома, или они будут воспринимать это как роскошь, которую больше не могут себе позволить?"