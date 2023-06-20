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В доме-музее Рембрандта открылся тату-салон

Пример татуировки с эскизом Рембрандта
Пример татуировки с эскизом Рембрандта   -  Авторское право  Peter Dejong/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
 Euronews

Теперь в доме-музее художника в Амстердаме можно сделать тату с его эскизом или гравюрой. Стоимость — от 100 до 250 евро

Татуировщики открыли салон в доме-музее Рембрандта в Амстердаме, привлекая поклонников его творчества.

"Ночного дозора" и других великих полотен художника в каталоге вы не найдете, но есть не менее известные его эскизы и гравюры, которые можно забрать с собой и наслаждаться ими вечно — но уже на своем теле.

Стоимость татуировки составляет от 100 до 250 евро.

По мнению музея, у Рембрандта и всемирно известной тату-фирмы Schiffmacher & Veldhoen много общего. Они мастера своего дела и стали неотъемлемой частью ДНК Амстердама.

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