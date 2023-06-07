Дебаты о транс-женщинах: Oxfam против Джоан Роулинг

Британская благотворительная организация Oxfam удалила видео, на котором была изображена рыжеволосая женщина со значком TERF. Некоторые узнали в карикатуре автора "Гарри Поттера" Джоан Роулинг.

Международная благотворительная организация Oxfam отвергла заявления о том, что в посвященном "Месяцу гордости" видеоролике была изображена писательница Джоан Роулинг, которую критикуют из-за противоречивых взглядов на гендерную идентичность.

В видео, размещенном в социальных сетях, нарисовали сердитую женщину с рыжими волосами, красными глазами и значком TERF на груди.

Джоан Роулинг в 2019 году 2019 Invision

Понятие TERF (Trans-Exclusionary Radical Feminist) означает "исключающая транс-людей радикальная феминистка". Это негативный термин, который используется в отношении людей, которые называют себя феминистками, но отрицают право транс-женщин называться женщинами.

Автора "Гарри Поттера" впервые назвали TERF в 2020 году, после того как она опубликовала ряд критических твитов. А в начале этого года Роулинг опубликовала в Twitter крайне противоречивый пост, в котором сравнила TERF с суфражистками прошлого века.

В феврале видеоигра "Хогвартс. Наследие", созданная по мотивам романов о Гарри Поттере, вызвала интернет-войну: некоторые активисты ЛГБТК+ призывали людей не играть в нее из-за позиции писательницы в отношении транссексуальных людей.

После критики в интернете Oxfam приняла решение перемонтировать видео, удалив женщину и упоминание TERF и извинившись "за нанесенную обиду".

В своем заявлении благотворительная организация настаивает на том, что у нее не было намерения "изобразить в карикатуре какого-либо конкретного человека или людей". "Мы полностью поддерживаем как право человека придерживаться своих философских убеждений, так и право человека на уважение его личности, независимо от сексуальной ориентации, гендерной идентичности и самовыражения, а также половых признаков", — говорится в заявлении Oxfam.

Тем не менее оно не остановило поток критики. К примеру, одна из пользователей Twitter написала: "Я буду жертвовать в другие благотворительные организации, которые не продвигают смехотворную гендерную идеологию и не публикуют оскорбления в адрес женщин".

Сама Джоан Роулинг отказалась комментировать ситуацию, но дебаты на тему транс-женщин продолжаются.

Только на прошлой неделе протестующие прервали выступление в Оксфордском университете Кэтлин Сток — феминистки, заявляющей, что биологический пол важнее гендерной идентичности. Её обвинили в трансфобии, а в знак протеста один из демонстрантов приклеил руку к полу.

Общество ЛГБТ+ Оксфордского университета протестует против выступлений Кэтлин Сток AFP

В дебаты включился даже премьер-министр Великобритании Риши Сунак, заявив, что выступление профессора Сток должно быть продолжено: "Можно соглашаться или не соглашаться с ней, но профессор Сток — важная фигура в этом споре. Студенты должны иметь возможность услышать её и обсудить её взгляды", добавив, что университет "должен быть средой, где дебаты поддерживаются, а не подавляются. Мы не должны позволять небольшим, но громким группам закрывать дискуссию".