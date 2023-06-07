Лионель Месси будет играть в США

После ухода из "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси собирается присоединиться к футбольному клубу "Интер Майами"

После ухода из "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси собирается присоединиться к футбольному клубу "Интер Майами".

С момента создания команда, возглавляемая Дэвидом Бекхэмом, не смогла показать реальных успехов на поле.

Эксперты полагают, что решение Месси играть в США даст мощный импульс американскому футболу

Долгое время болельщики предполагали, что вслед за своим давним соперником Криштиану Роналду Месси отправится в Саудовскую Аравию играть за клуб "Аль-Хиляль" или возвратиться в "Барселону" .

Но в итоге он сделал выбор, который удивил многих. Месси переезжает в США.