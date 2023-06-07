"Внутренний остров": современное искусство на французской Ривьере

На острове Поркероль открылась экспозиция коллекции фонда Карминьяк: современное искусство представлено в противопоставлении и сопоставлении с естественной средой.

Остров Поркероль у южно-французского побережья – одна из жемчужин Ривьеры. Здесь по-соседству с заповедными лесами на вилле Карминьяк выставлена частная коллекция произведений современного искусства. Экспозиция представляет собой попытку слияния художественных произведений и окружающей природы, – объясняет директор фонда Карминьяк Шарль Карминьяк:

«Это жемчужина в жемчужине, а в этом году можно даже сказать – остров внутри острова. Остров в каком-то смысле оказался в mise en abyme, поскольку этот «Внутренний остров» позволяет вам раскрыть брешь и проникнуть в другие слои, другие измерения большого острова. И здесь мы также немного уходим под поверхность, находим дополнительные слои под ней, ведь маршрут проходит под домом, который вы видите за моей спиной.

Мы уходим под землю, но тут есть ещё бассейн, он прозрачный и солнечные лучи проходят сквозь воду, так что, хотя выставочные площади находятся под землёй, они освещены. Это выглядит скорее так, будто вы находитесь в море, а не под землей».

По залитой солнцем выставке на острове Поркероль можно ходить босиком, изучая действительно очень разнообразную коллекцию. Монументальные работы таких художников, как Брюс Науман и Мигель Барсело, соседствуют здесь с произведениями Жана-Мишеля Баския и современных художников.

80 работ, представленных на экспозиции, охватывают разные эпохи и жанры и как бы продолжают диалог между прошлым и настоящим, между внутренним и внешним, – объясняет куратор выставки Жан-Мари Галле:

«Внутренний остров — это действительно ментальная вселенная, возможно, мечта, сон, но ещё это отражение личной истории и воспоминаний. Я думаю, каждый посетитель этой выставки видит её по-своему. Мы находимся в очень спокойном месте, немного в отрыве от времени. Мы толком не знаем, в какой географии мы находимся. Очевидно, что это очень средиземноморское, очень древнее место. Скульптуры ведут диалог с природой, с ландшафтом, и во всей этой выставке есть связь между внутренним и внешним, между природой и искусством, между островом и художественными произведениями...»

Выставка «Внутренний остров» на частной вилле Карминьяк будет открыта до 5 ноября.