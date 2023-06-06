Пастор церкви в Страсбурге получает угрозы после шоу с танцем на шесте

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В конце марта в протестантской церкви Сен-Гийом прошло шоу с танцами на шесте и ораторией Перголези Stabat Mater. После этого её священник стал получать угрозы расправы.

Отче, прости им, ибо они поднялись на пилон.

Французский священник получает угрозы смерти после того, как в его церкви прошло представление с танцами на шесте.

Священник протестантской церкви Сен-Гийом в Страсбурге, на востоке Франции, Даниэль Бёссенбахер рассказал агентству AFP, что получил два письма с угрозами. Он сообщил о них в полицию.

"Без сомнения, речь идет о шоу со Stabat Mater (средневековая католическая секвенция — ред.) и танцами на шесте", — сказал он.

Ассоциация барочной музыки и исполнительского искусства Passions Croisées ("Переплетающиеся страсти") в конце марта арендовала церковь для двух представлений оратории Stabat Mater Джованни Баттисты Перголези, которую сопровождали танцы на шесте.

Газета Les Dernières Nouvelles d'Alsace сообщила, что танец с шестом в исполнении гимнаста и бывшего чемпиона Франции по pole dance Венсана Гробельни был "искусным, спортивным, грациозным, дерзким и, как некоторые говорят, сексуальным", и оставил зрителей "задыхаться".

Священник назвал программу вечера "кокетливой, но мягкой", признав, что "некоторым она не понравилась".

Одно из писем с угрозами требовало "обезглавить" прихожан, добавляя, что "это не церковь, а кабаре". В другом письме о священнике говорилось, что "его голова должна быть отрублена, потому что он вручил ключи от нашей святой церкви танцующему змею".

Бёссенбахер рассказал, что под дверь церкви также подсунули брошюры о шоу с написанными поверх них фразами "Вы умрете" и "Вы попадете в ад".

"Мы привыкли получать реакции, но не угрозы смерти", — сказал 54-летний мужчина.

У себя в Facebook Бёссенбахер написал: "Я не планировал проводить время в полицейском участке в первый день Страстной недели. Но что ж... Моя открытость к новым идеям прекращается, когда псевдохристиане отправляют в приход анонимные письма. Я пишу "псевдохристиане", потому что не знаю, где в Евангелиях Иисус просит посылать угрозы смерти. Конечно, была подана жалоба".

По словам Бёссенбахера, его не пугают угрозы: "Я считаю, что церковь должна открыться миру".