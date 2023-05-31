Страсбург: угрозы после организации шоу, сочетающего танцы на шесте и духовную музыку

В Страсбурге либеральный и инклюзивный протестантский приход отказывается уступить перед лицом "мракобесия" и угроз смерти своему пастору после того, как в его церкви состоялось шоу, сочетающее духовную музыку и танцы на шесте.

На окраине студенческого района Крутенау в центре Страсбурга стоит элегантная и неприметная готическая церковь с белым фасадом и асимметричным шпилем: Сен-Гийом, посвященная лютеранскому культу.

Внутри - необычное зрелище: перед алтарем с изображением Христа на кресте, Винсент Гробельни, бывший чемпион Франции (2018) и Европы (2017) по танцам на шесте (pole dance), выполняет серию фигур на вертикальной перекладине, сочетая атлетизм с артистизмом.

Этот цирковой артист оттачивает свое выступление в опере барочного композитора Джованни Баттиста Перголези "La Serva Padrona", которая исполняется со среды по пятницу с оркестром Les Ornements в этой приходской церкви, известной своей динамичной культурной программой классической музыки и смелыми решениями.

Но в последние несколько недель церковь Сен-Гийом оказалась в центре споров после того, как в конце марта здесь прошло шоу, в котором танцы на шесте сочетались с ораторией того же Перголези "Stabat Mater" («Стояла мать скорбящая»), в которой речь идёт о страданиях Девы Марии во время распятия Иисуса Христа. Венсан Гробельни исполнил роль Христа.

По словам организаторов, это был первый случай, когда танцы на шесте - дисциплина, которая иногда воспринимается как сексуальная или даже эротическая, поскольку в основном ассоциируется со стрип-клубами, но в то же время физически и артистически очень сложная - были исполнены в церкви во Франции.

За два дня шоу посетили тысяча человек, и оно имело большой успех: "приходилось даже "разворачивать" людей", - говорит Сирил Палло, органист церкви Сен-Гийом, музыкальный и художественный руководитель ассоциации Passions Croisées, которая организовала это представление.

Такой успех у публики обернулся угрозами расправы в адрес Даниэля Бёссенбахера, пастору прихода: два анонимных письма подсунули под дверь церкви, одно из которых призывало "отрубить ему голову" за то, что он "отдал ключ от нашей святой церкви этой змее, исполняющей танец", объясняет он.

В церкви также были найдены флайеры шоу с надписями "à mort" ("казнить!"), что побудило г-на Бёссенбахера, которого в электронном письме также назвали "антихристом", подать официальную жалобу.

Культурная программа церкви Сен-Гийом уже вызвала возмущение у некоторых прихожан в прошлом году, когда в церкви проходило кабаре "12 транс-подвигов Геркулеса" (Les 12 travelos d'Hercule), где выступали драг-куин.