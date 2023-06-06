На Лестер-сквер в Лондоне появится статуя Индианы Джонса

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Открытие статуи приурочено к выходу в мировых кинотеатрах фильма "Индиана Джонс и колесо судьбы" с 80-летним Харрисоном Фордом.

Площадь Лестер-сквер в Лондоне считается домом кино.

С 2020 года деловой альянс Heart of London Business Alliance и Вестминстерский городской совет курируют выставку скульптур киногероев "Сцены на площади", который быстро стал одной из самых популярных бесплатных туристических достопримечательностей британской столицы.

Скоро к медвежонку Паддингтону, Мэри Поппинс, Чарли Чаплину, Гарри Поттеру, Бэтмену и Багзу Банни скоро добавится новая статуя: Индиана Джонс.

Её установка приурочена к выходу фильма "Индиана Джонс и колесо судьбы", который начнут показывать в мировых кинотеатрах в конце июня. Статуя перенесет в реальный мир момент, когда бесстрашный профессор археологии и авантюрист доктор Генри Уолтон "Индиана" Джонс-младший в исполнении Харрисона Форда впервые надел свою фирменную фетровую шляпу в фильме "В поисках утраченного ковчега".

Пока что на будущем месте статуи установлен деревянный ящик с надписью "Собственность доктора Г. Джонса" — такой же, как в первом фильме о приключениях Индианы Джонса 1981 года. Рядом с ящиком лежат его фирменный хлыст и фетровая шляпа.

Директор направления Heart of London Business Alliance Марк Уильямс заявил, что они "несказанно рады приветствовать Индиану Джонса в проекте "Сцены на площади", отдавая дань уважения важной роли этого персонажа в истории кино и закрепляя статус Харрисона Форда как иконы кино".

Премьера фильма "Индиана Джонс и колесо судьбы" состоялась в мае на Каннском кинофестивале, и наш печальный долг сообщить вам, что, хотя мы и были в восторге от посещения премьеры, поклонникам Индианы следует приготовиться к разочарованию.

80-летний Харрсион Форд принимает вызов и почти справляется с задачей удержаться на плаву. Однако сценарий фильма, написанный Джезом Баттеруортом, Джоном-Генри Баттеруортом, Джеймсом Мэнголдом и автором "Королевства хрустального черепа" Дэвидом Кеппом, портит финальный акт, а вместе с ним и надежду на то, что лебединая песнь доктора Джонса будет достойной.

Можно предположить, что рейтинг фильмов об Индиане Джонсе теперь выглядит следующим образом:

"В поисках утраченного ковчега" (1981) "Последний крестовый поход" (1989) "Храм судьбы" (1984) "Колесо судьбы" (2023) — только потому, что первые полчаса великолепны "Королевство хрустального черепа" (2008)

Статуя Индианы Джонса на Лестер-сквер в Лондоне будет открыта для публики в конце июня. Точная дата пока неизвестна.