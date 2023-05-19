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Новости культуры

Форд в пятый раз стал Индианой Джонсом и получил почётную пальмовую ветвь в Каннах

Компанию Форду в картине "Индиана Джонс и циферблат судьбы" составили талантливая Фиби Уоллер-Бридж и Мадс Микельсен
Компанию Форду в картине "Индиана Джонс и циферблат судьбы" составили талантливая Фиби Уоллер-Бридж и Мадс Микельсен   -  Авторское право  Joel C Ryan/2023 Invision
 Антон Хмельнов

Почётная золотая пальмовая ветвь в Каннах была вручена Харрисону Форду в день премьеры пятого сиквела приключений Индианы Джонса.

На большом экране вновь Индиана Джонс, и 80-летний Харрисон Форд в последний раз в этой роли. Мировая премьера пятого сиквела приключений состоится в рамках Каннского кинофестиваля.

Компанию Форду в картине составили модный Мадс Миккельсен и талантливая британская актриса Фиби Уоллер-Бридж. В широкий прокат "Индиана Джонс и Циферблат судьбы" выйдет в конце июня. В Каннах Форду долго аплодировали стоя, прежде чем вручить почетную пальмовую ветвь.

Другим героем дня стал Шон Пенн с премьерой нового криминального триллера "Черные мухи", к которому критики в основном отнеслись прохладно.

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