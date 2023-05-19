Почётная золотая пальмовая ветвь в Каннах была вручена Харрисону Форду в день премьеры пятого сиквела приключений Индианы Джонса.

На большом экране вновь Индиана Джонс, и 80-летний Харрисон Форд в последний раз в этой роли. Мировая премьера пятого сиквела приключений состоится в рамках Каннского кинофестиваля.

Компанию Форду в картине составили модный Мадс Миккельсен и талантливая британская актриса Фиби Уоллер-Бридж. В широкий прокат "Индиана Джонс и Циферблат судьбы" выйдет в конце июня. В Каннах Форду долго аплодировали стоя, прежде чем вручить почетную пальмовую ветвь.

Другим героем дня стал Шон Пенн с премьерой нового криминального триллера "Черные мухи", к которому критики в основном отнеслись прохладно.