"Евровидение": второй триумф Лорин из Швеции

Euronews

Шведская певица Лорин одержала вторую в карьере победу на музыкальном конкурсе "Евровидение" в Ливерпуле c песней Tattoo

Шведская исполнительница Лорин вошла в историю "Евровидения", став первой женщиной, дважды победившей на европейском песенном конкурсе.

Ее композиция "Tattoo" принесла Швеции седьмой триумф, по числу которых она сравнялась с Ирландией. Лорин получила 583 балла.

Лорин исполняет музыку в жанрах инди-поп, инди-рок, транс и трип-хоп. 39-летняя певица родилась в Стокгольме в семье иммигрантов-мусульман из Марокко. Первый шаг к известности она сделала в 2004 году, приняв участие в шоу Idol (аналог российского проекта "Фабрика звезд"), где заняла четвертое место.

В 2012 году она выиграла конкурс с песней "Euphoria". На этот раз энергетически мощное выступление певицы дополнили впечатляющие декорации засушливой пустыни.

Второе место занял финский рэпер Каярия (526 баллов), третье - израильтянка Ноа Кирель (362).

При определении победителей суммировались баллы, которые участникам присвоили представители жюри, сформированного из профессионалов в сфере шоу-бизнеса, а также оценки зрителей из 37 стран, участвовавших в конкурсе в этом году. Кроме того, учитывались голоса поклонников популярной музыки из стран, которые не были представлены на конкурсе.

Лорин получила больше голосов от профессионалов музыкальной индустрии, а ее скандинавский конкурент - от зрителей.

Нынешний финал проходил в Ливерпуле, поскольку прошлогодний победитель Украина не смогла принять конкурс из-за войны.

В следующем году "Евровидение" отправится в Швецию, которая отметит 50-летие победы в конкурсе знаменитой группы ABBA.