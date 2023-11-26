Детское "Евровидение": Франция побеждает второй год подряд

13-летняя Зоэ Клозюр празднует победу. С 2018 года французы не покидали топ-5 детского конкурса. Неслыханный успех по меркам взрослого "Евровидения", на котором Франция в последний раз побеждала аж в 1977 году.

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Франция отстояла свой титул на домашнем Евровидении среди юниоров: в финале детского песенного конкурса в Ницце, по результатам зрительского и судейского голосования, больше всего баллов (228) набрала француженка Зоэ Клозюр.

13-летняя певица исполнила поп-композицию Cœur ("Сердце") о школьной травле. "Это актуальная тема для всех, и она очень важна для меня, поскольку я сама столкнулась с издевательствами в младших классах", – заявила она французской прессе.

Бывшая полуфиналистка шоу "Голос Дети", поклонница Леди Гаги и Билли Айлиш обошла участников из Испании (201 балл), Армении (180 баллов) и ещё более десятка стран.

Зоэ поздравил министр образования Франции Габриэль Атталь.

Это вторая подряд и третья за 4 года победа Франции, которой на взрослом конкурсе в последние годы везёт намного меньше.