Евровидение-2024 пройдёт в шведском Мальмё

В следующем году главный песенный конкурс континента состоится в Мальмё. Таким образом, южный шведский город сравняет счёт со столицей – в Стокгольме Евровидение уже проходило трижды.

68-й конкурс песни Евровидение состоится на "Мальмё Арене" в третьем по величине городе Швеции. Такой выбор сделали главный телеканал королевства SVT и Европейский вещательный союз (EBU), объяснив это тем, что в городе уже есть вся необходимая инфраструктура для размещения делегаций, съёмочных групп и фанатов.

Швеция – рекордсмен по количеству побед на Евровидении. Скандинавская страна уже 6 раз принимала конкурс.

Мальмё уже принимал конкурс в 1992 и 2013 годах.

Финал Евровидения-2024 состоится в субботу 11 мая.

Право проведения главного поп-конкурса Европы Швеция завоевала благодаря певице Лорин - первой женщине в истории Евровидения, победившей дважды.