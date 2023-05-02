В "Метрополитен-музее" в Нью-Йорке прошел ежегодный благотворительный бал Met Gala. В этом году мероприятие было посвящено наследию модельера Карла Лагерфельда.
В Нью-Йоркском "Метрополитен-музее" прошел ежегодный благотворительный бал Met Gala. В этот раз мероприятие было посвящено Карлу Лагерфельду — знаменитому кутюрье, который более шести десятилетий, до своей смерти в 2019 году, создавал коллекции для самых ярких домов моды.
Каждый из гостей бала купил билет за 50 000 долларов (эти деньги пойдут Институту костюма) и потратился на запоминающийся наряд: часть знаменитостей пришла в винтажных платьях от Карла Лагерфельда, часть — оделась в стиле самого дизайнера, а кто-то вообще нарядился кошкой — в честь любимицы и главной наследницы модельера кошки Шупетт.
Так в пушистом костюме на бал пришел актер и музыкант Джаред Лето.
Идею с кошкой подхватила также певица и рэпер Doja Cat, оправдав свой псевдоним.
Австралийская актриса Марго Робби выбрала платье из коллекции Карла Лагерфельда для Chanel 1993 года. Во время показа в него была одета супермодель Синди Кроуфорд.
Актриса Энн Хэтэуэй надела современную версию платья из коллекции Versace, которое актриса Элизабет Хёрли надевала в 1994 году. Наряд Хэтэуэй сшит из твида — материала, с которым Карл Лагерфельд много работал для Chanel.
Британская модель и актриса Кара Делевинь оделась в стиле Карла Лагерфельда.
Платье американской хип-хоп исполнительницы Cardi B также было сшито в традиционных для модельера черном и белом цветах. Она даже надела седой парик.