Euronews

В "Метрополитен-музее" в Нью-Йорке прошел ежегодный благотворительный бал Met Gala. В этом году мероприятие было посвящено наследию модельера Карла Лагерфельда.

В Нью-Йоркском "Метрополитен-музее" прошел ежегодный благотворительный бал Met Gala. В этот раз мероприятие было посвящено Карлу Лагерфельду — знаменитому кутюрье, который более шести десятилетий, до своей смерти в 2019 году, создавал коллекции для самых ярких домов моды.

Каждый из гостей бала купил билет за 50 000 долларов (эти деньги пойдут Институту костюма) и потратился на запоминающийся наряд: часть знаменитостей пришла в винтажных платьях от Карла Лагерфельда, часть — оделась в стиле самого дизайнера, а кто-то вообще нарядился кошкой — в честь любимицы и главной наследницы модельера кошки Шупетт.

Так в пушистом костюме на бал пришел актер и музыкант Джаред Лето.

Джаред Лето Evan Agostini/Evan Agostini/Invision/AP

Идею с кошкой подхватила также певица и рэпер Doja Cat, оправдав свой псевдоним.

Doja Cat Photo by Evan Agostini/Invision/AP

Австралийская актриса Марго Робби выбрала платье из коллекции Карла Лагерфельда для Chanel 1993 года. Во время показа в него была одета супермодель Синди Кроуфорд.

Актриса Энн Хэтэуэй надела современную версию платья из коллекции Versace, которое актриса Элизабет Хёрли надевала в 1994 году. Наряд Хэтэуэй сшит из твида — материала, с которым Карл Лагерфельд много работал для Chanel.

Донателла Версаче (слева) и Энн Хэтэуэй (справа) CJ Rivera/CJ Rivera/Invision/AP

Британская модель и актриса Кара Делевинь оделась в стиле Карла Лагерфельда.

Кара Делевинь Evan Agostini/Evan Agostini/Invision/AP

Платье американской хип-хоп исполнительницы Cardi B также было сшито в традиционных для модельера черном и белом цветах. Она даже надела седой парик.