Неделя до "Евровидения": в Ливерпуле готовятся к песенному конкурсу

Euronews

До "Евровидения-2023" осталась неделя. В этом году главный песенный конкурс Европы пройдет в Ливерпуле, и на родину группы Beatles уже начали приезжать любители музыки. Ожидается, что мероприятие принесет экономике графства Мерсисайд £25 млн.

На родине Beatles ждут любителей музыки со всей Европы. Здесь, в Ливерпуле, с 9 по 13 мая будет проходить "Евровидение-2023". Победителем конкурса в прошлом году стала Украина, но из-за войны организаторы перенесли мероприятие в Великобританию, занявшую второе место.

"Я бы сказал, что город вибрирует, если честно. Люди действительно с нетерпением ждут этого. Куда бы вы ни пошли, везде символика "Евровидения", все в предвкушении. Это будет здорово!" — считает житель Ливерпула Уилл Силлан.

"Ливерпуль — родина музыки, на самом деле. Это началось в 1950-х — 1960-х годах и продолжается до сих пор", — говорит жительница Ливерпуля Шила Слейтер.

"Это принесет в город много денег: отели, пабы, даже такси. Это будет замечательно для города", — отмечает местный житель Роберто Моркрофт.

"Евровидение" ждут и семьи украинских беженцев, для которых Ливерпуль стал новым домом. Они считают, что Великобритания заслужила честь принять у себя конкурс.

"Думаю, что это честно, потому что Великобритания сильно помогла Украине", — говорит беженец из Украины Алекс Шпек.

Фанаты "Евровидения" уже начали прибывать в Ливерпуль. В последний раз Великобритания принимала конкурс ровно 25 лет назад в Бирмингеме.

Многие британцы пытаются не упустить шанс посетить мероприятие в этом году: прямо на улицах Ливерпуля сейчас можно выиграть билеты на один из трех дней "Евровидения".

Ожидается, что "Евровидение" принесет экономике графства Мерсисайд 25 миллионов фунтов стерлингов. Кроме того, оно может увеличить количество европейских туристов в городе на 5% в год.

Темой конкурса, который пройдет в зале "Ливерпуль Арена", будет "единение, празднование и сообщество". Саундтрек мероприятия написал украинский композитор Михаил Некрасов.

"Весь город — в режиме "Евровидения", оно чувствуется в барах и ресторанах, а_ мы ждем новых впечатлений в ходе "Евровидения__""_, — делится Анжело Дадалис.

"Приехать в Англию было моей мечтой. Чудесно, что мы здесь, в городе музыки, и что мы отпразднуем песенный конкурс "Евровидение" здесь, в Великобритании", — говорит Такис Гакисфотиу.

Фаворитами конкурса называют Швецию, Финляндию и Украину. В этом году выбирать победителя в финале будут только зрители, а не зрители и профессиональное жюри, как это было раньше.