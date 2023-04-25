Скончался легендарный певец и актер Гарри Белафонте

Euronews

Харизматичный певец и актер, который поддерживал Мартина Лютера Кинга в борьбе за гражданские права в США, умер во вторник 25 апреля в возрасте 96 лет.

Считается, что Белофонте был первым чернокожим артистом, преодолевшим расовые границы в музыкальной индустрии: никто до него не произвел столь однозначного захвата вершинуы музыкального Олимпа.

Он родился в Гарлеме в семье иммигрантов с Ямайки и почти в одиночку смог спровоцировать увлечение карибской музыкой, записав такие хиты, как "Day-O (The Banana Boat Song)" и "Jamaica Farewell". Его альбом "Калипсо", содержавший эти песни, вскоре после выхода в 1956 году достиг вершины чартов Billboard и продержался там 31 неделю. Альбом, вышедший незадолго до прорыва на большую сцену Элвиса Пресли, стал первым авторским альбомом, проданным тиражом более миллиона экземпляров.