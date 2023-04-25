Премия Камоэнса наконец вручена бразильцу Шику Буарки

После трех лет ожидания бразильский поэт и композитор Шику Буарки наконец получил Премию Камоэнса, которая была присуждена ему в ещё 2019 году. Крупнейшая литературная премия португалоязычных стран вручается ежегодно, но кандидатура Буарки не устроила экс-президента страны Жаира Болсонару, который отказался подписать его наградной лист.

Популярный бразильский певец, поэт, автор песен и писатель, противник Болсонару, сказал тогда, что для него этот отказ словно вторая премия. Три года спустя, премию вручили президенты Португалии Марселу Ребелу де Соуза и Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, вновь занявший высший пост в начале этого года.